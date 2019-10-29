رئيس رابطة الليغا: تأجيل الكلاسيكو مسألة أمن قومي

أكد خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، أن قرار تأجيل الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة يعد مسألة أمن قومي للبلاد وليس لأحد علاقة فيه.

وكان من المقرر إقامة المباراة في 26 من الشهر الجاري، إلا أنه تم تأجيلها إلى 18 ديسمبر بسبب الاحتجاجات في كتالونيا.

وقال تيباس في تصريحات صحفية: "أردنا استبدال مباراتي الدور الأول بالثاني، وتأجيلها إلى أطول فترة ممكنة، كان هدفنا نقل المباراة إلى مارس في كامب ناو.

"اختيار يوم 18 ديسمبر لم يكن بموافقة الرابطة، الكلاسيكو مسألة أمن قومي يخص البلاد وليست بيد برشلونة أو أي أحد.

"قرار التأجيل جاء بعد دراسة كاملة للوضع، الذي كان يمنع بإقامتها في 26 أكتوبر".

وأتم تصريحاته قائلاً: "هناك الكثير من المصالح التجارية التي تتأثر بهذه المباراة".