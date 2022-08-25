لا يخفى على أحد أن سوق الانتقالات في الدوريات الأوروبية دائمًا ما يحمل المفاجآت وخاصة في اللحظات الأخيرة قبل إغلاقه، وأبرز الأسماء هذا الصيف التي تم الحديث عنها بكثرة هو النجم البرتغالي برناردو سيلفا والجدل الكبير الفترة الماضية حول انتقاله إلى برشلونة.

وفي الواقع، كان عشاق البارسا في بعض اللحظات يشعرون بأن تعاقد برشلونة مع سيلفا مجرد مسألة وقت، خاصة أن نجم وسط مان سيتي نشر رسالة عبر صفحته على تويتر كان يشكر فيها زملاؤه وجماهير السيتي، وبدت للجميع وكأنها رسالة وداعية قبل الرحيل إلى برشلونة.

رئيس مان سيتي يتحدث عن انتقال برناردو سيلفا إلى برشلونة

طوال الفترة الماضية لم يتحدث فيران سوريانو رئيس مانشستر سيتي حول موضوع انتقال برناردو سيلفا إلى النادي الكتالوني، ولكن مع كثرة الحديث حول الأمر في الآونة الأخيرة، قرر أن يتحدث بوضوح وصراحة حول الأمر للمرة الأولى.

وبحسب الصحفي الأيطالي فابريزيو رومانو، فإن السيتي يعتمد على سيلفا وسيكون من الصعب إيجاد بديل له خلال الفترة المتبقية قبل انتهاء سوق الانتقالات.

Man City CEO Ferran Soriano tells Tv3: “There are no discussions or talks for Bernardo Silva. There’s no Bernardo case”. ⛔️🔵 #MCFC



“Manchester City market can be considered closed, it’s over”. pic.twitter.com/DBqWvE6Wwm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 24, 2022



ونقل رومانو أيضًا تصريحات رئيس مان سيتي خلال لقائه مع "TV3"، حيث قال: "لا يوجد مفاوضات أو نقاش حول برناردو سيلفا، ولا يوجد قضية للنقاش اسمها برناردو سيلفا، سوق مانشستر سيتي هذا الصيف يمكن اعتباره مغلق تمامًا، الأمر منتهي".

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