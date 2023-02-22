رابطة الليغا تصدر قرارًا جديدًا بحق برشلونة

البوابة – أصدرت رابطة الليغا الإسبانية قرارًا جديدًا بحق نادي برشلونة، يتعلق بموضوع ميزانية الرواتب في الفريق للموسم المقبل في الدوري الإسباني 2024.

وكانت الليغا الإسبانية قد نشرت في وقت سابق حدود جديدة للأجور في الفريق الأول للبارسا والفريق الثاني أيضًا، وذلك بعد فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة في 2023.

رابطة الليغا تخفض من جديد حدود ميزانية الرواتب في برشلونة

خفضت الليغا من جديد المبلغ الذي يمكن لبرشلونة إنفاقه على أجور اللاعبين، وذلك بسبب المشاكل المالية التي يمر بها الفريق في السنوات الأخيرة، والتي رحل على إثرها نجم الفريق السابق ليونيل ميسي.

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وبحسب صحيفة إسبانية، انتقلت ميزانية الرواتب في النادي الكتالوني من 656.429 مليون يورو في الصيف الماضي، لتصبح في المستوى الجديد البالغ 648.824 مليون يورو في الوقت الحالي، أي بفارق 7.5 مليون يورو.

وهذا يعني أن البارسا عليه أن يعيد ترتيب أموره المالية في النادي وأن يقتطع 7.5 مليون يورو من الرواتب التي يدفعها، حتى يتمكن من تسجيل جميع اللاعبين في فريقه.