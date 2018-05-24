راموس: رونالدو أهم لاعب في ريال مدريد

رونالدو وراموس

أكد سيرخيو راموس، قائد ريال مدريد أن زميله كريستيانو رونالدو، ربما هو أهم لاعب مر خلال تاريخ ريال مدريد، كما فتح الباب لنيمار المرتبط بالانضمام للفريق.

وقال الدولي الإسباني في حوار مع مواطنته إذاعة "كادينا كوبيه" ونقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية أيضاً: "ربما كريستيانو رونالدو هو أهم لاعب مر على تاريخ ريال مدريد، أعتقد أنه يحتاج لمعاملة مختلفة في السنوات الأخيرة، إنه يتطلع لأشياء أخرى، وعلى المستوى الفردي تميز بنتائج رائعة ونحن فخورون بما فعله".

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وتطرق راموس أيضاً للحديث عن نيمار، فقال: سيكون لدينا الوقت للحديث عن نيمار، مر في هذا الفريق أبرز النجوم في العالم، وهناك دائماً مجال لهذا النوع من اللاعبين، الباب مفتوح هنا، في ثانية واحدة يمكن أن يحدث أي شيء".

وعن المدير الفني زين الدين زيدان، قال راموس: "حوار المدرب سيكون مفتوحاً على الدوام، ريال مدريد في بعض الأحيان غير عادل من هذا المنطلق، هنا الثقة بالمدرب تأتي من النتائج التي يحصل عليها، وهذا ربما يكون غير عادل، كان زيدان جيداً في هذا الأمر، وحصل على نتائج مميزة واستطاع إدارة غرفة الملابس ببساطة وحصل على النتائج، نحن سعداء لأنه يقود هذه السفينة وآمل أن يستمر طويلاً معنا، أعتقد أنه سيستمر رغم ما سيحدث".