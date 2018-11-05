راموس: فخور بصافرات الاستهجان الموجهة لي

سيرخيو راموس

أكد سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد بأنه فخور بصافرات الاستهجان التي تلقاها من جماهير النادي الملكي كونه قائد الفريق.

وكان صاحب الـ 32 عاماً قد تعرض لصافرات استهجان من قبل المشجعين السبت الماضي في المباراة التي فاز فيها ريال مدريد على بلد الوليد بهدفين مقابل لا شيء على ملعب سانتياغو بيرنابيو.

وعن هذا الأمر قال راموس: "لم ألاحظ هذه الصافرات، لكن على اللاعبين تقبلها، أنا قائد الفريق وأنا من يجب عليه الظهور في الواجهة أمام الجماهير، لذلك أنا فخور بغضب الجماهير وصافراتهم تجاهي.

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"نتفهم شعور الجماهير والموقف الذي نمر به، نحن من تسببنا في هذا الأمر وعلينا إصلاحه، بمجرد تسجيل الأهداف تهدأ الأمور وتعود الجماهير لتشجيعنا على تحقيق الانتصار".

وعن خلافة سانتياغو سولاري للمدير الفني السابق يولين لوبيتيجي قال راموس: "لا يهم من هو المدرب، سنظل نلعب حتى الموت من أجله، أتمنى أن يساعدنا سولاري على تجاوز هذه الفترة الصعبة".

يذكر أن مباراة بلد الوليد كانت الأولى لسولاري في الدوري الإسباني كمدرب لريال مدريد بعد إقالة لوبيتيغي عقب الخسارة في الكلاسيكو بخماسية مقابل هدف.