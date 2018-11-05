مونتويا: نيمار يريد العودة لبرشلونة

نيمار

انتقل النجم نيمار دا سيلفا إلى باريس سان جيرمان صيف العام الماضي مقابل 222 مليون يورو قادماً من برشلونة في الصفقة الأغلى في تاريخ كرة القدم.

وتحدثت شائعات عن عدم سعادة الدولي البرازيلي في النادي الفرنسي وعن رغبته في العودة إلى إسبانيا وربما إلى البارسا فريقه السابق.

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وقال مارتن مونتويا مدافع برشلونة السابق في حديث لموقع "جول": "لا أعتقد أن الأمر سهل، باريس سان جيرمان لن يسمح له بالرحيل، لقد دفع النادي مبلغاً ضخماً من أجله، وأعتقد أن استرجاعه سيكون صعباً على برشلونة.

"أعتقد أن نيمار يريد العودة إلى برشلونة، كان يقضي أوقاتاً رائعة في في كامب ناو، وشكل ثلاثياً خرافياً مع (ليونيل) ميسي و(لويس) سواريز، لكن الأمر يظل صعب الحدوث".