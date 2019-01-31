ريال مدريد مهتم بضم ديبالا وساندرو

باولو ديبالا

يرغب ريال مدريد، في التعاقد مع باولو ديبالا وأليكس ساندرو، نجمي يوفنتوس، خلال الفترة المقبلة.

ووفقاً لموقع "كالتشيو ميركاتو"، يبدو ريال مدريد مهتماً بضم ثنائي البيانكونيري كونه في حاجة ماسة لإعادة تشكيل صفوفه بعد الظهور المهزوز خلال النصف الأول من الموسم الجاري.

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وأضاف الموقع أن يوفي لن يكون في عجلة من أمره بشأن الصفقتين، لا سيما وأن بإمكانه الحصول على مبالغ باهظة من وراء بيعهما، إذا ما تقدم النادي الملكي بعرضين لهما فعلاً.

وارتبط ديبالا وساندرو بالرحيل عن بطل إيطاليا منذ الموسم الماضي في ظل اهتمام العديد من الأندية بخدماتهما.