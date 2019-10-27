راموس يخطط للمشاركة في أولمبياد طوكيو

اجتمع قائد منتخب إسبانيا وريال مدريد، سيرخيو راموس، مع رئيسي الاتحاد الإسباني لكرة القدم واللجنة الأولمبية.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية أن راموس وشقيقه وكيل أعماله تناولا العشاء مع لويس روبياليس وألبرت لوكي الخميس الماضي.

وأوضحت أن الرباعي ناقش فكرة مشاركة راموس مع منتخب إسبانيا في أولمبياد طوكيو.

وقد يؤثر الأمر على مستوى المدافع المثير للجدل الذي سيشارك مع بلاده في يورو 2020 أيضاً مما يعني أنه لن يحظى بأي عطلة خلال الصيف.

وكان المدير الفني للملكي زين الدين زيدان قد عبّر عن قلقه بهذا الشأن، إلا أنه أكد أن القرار الأخير يرجع لراموس.