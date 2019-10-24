راموس يطعن ضد غرامة ضريبية

سيطعن سيرخيو راموس قائد ريال مدريد ضد غرامة فرضتها عليه سلطات الضرائب الإسبانية بشأن مخالفات تتعلق بحقوق استغلال صورته بين عامي 2012 و2014.

وقالت صحيفة "إل موندو" أنه فرضت غرامة على اللاعب بقيمة مليون يورو (1.1 مليون دولار)، لكن راموس قال أنه سيطعن في القرار، وأشار في بيان أن تغيير القانون كان سبباً في عقوبة الغرامة.

وأضاف: "أدرك تماماً كافة التزاماتي تجاه مصلحة الضرائب الإسبانية التي أبلغتني بمبلغ تسوية مختلف عن الفترة بين 2012 و2014 بعد تغيير المعايير التي أبلغتني بها المصلحة خلال السنوات الماضية وهو ما سددته بالكامل.

"إنها غرامة إدارية وليست عقوبة جنائية. وبالنظر إلى عدم موافقتي على تغيير المعايير من قبل مصلحة الضرائب ودفع التسوية الخاصة بي قررت استخدام حقي في الطعن على قرار المصلحة".

وصدر حكم بالسجن ضد ليونيل ميسي قائد برشلونة وكريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد السابق مع تغريمهما عقب إدانتهما بالاحتيال الضريبي ومع ذلك لم يتم حبسهما بعد الموافقة على تسوية بموجب القوانين الإسبانية.