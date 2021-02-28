راموس يقترب من تجديد عقده مع ريال مدريد

يبدو أن انفراجة ستحدث قريباً فيما يتعلق بموقف سيرخيو راموس، من التجديد مع ريال مدريد، إذ كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن ثمة مفاوضات جرت بين فلورنتينو بيريز رئيس النادي وقائد الفريق.

وجرت محادثات لتجديد عقد النجم المخضرم قبل عودته إلى الملاعب، وذلك لابتعاده حالياً عن المشاركة بداعي الإصابة، منذ ما يقرب من شهرين.

وقالت الصحيفة أن راموس وافق على ما يبدو على عرض بيريز بالتمديد لمدة موسمين براتب 10 ملايين يورو، بدلاً من المواسم الثلاثة التي كان يطالب بها، وبدلاً من راتب الـ 12 مليون يورو الذي كان يتمسك به اللاعب من قبل، مع تخفيض راتبه بنسبة 10% مثل بقية زملائه، مع وعد بإلغاء هذا التخفيض، في حال انتهاء جائحة فيروس كورونا.

وبهذا سيكون الاتجاه الأكبر على ما يبدو نحو موافقة راموس على عرض بيريز الجديد، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، وتأثيرها الشديد على ميزانيات الأندية، ولأن راموس لم يتلق حتى الآن عرضاً أفضل من الأندية التي كان يتردد الحديث عن رغبتها في ضمه مثل يوفنتوس وليفربول ومانشستر يونايتد.

وكان زين الدين زيدان قد ألح على بيريز بضرورة الاحتفاظ براموس، لحاجة الفريق الشديدة إلى جهوده، ولكونه قائداً حقيقياً للفريق.

ويبذل راموس جهداً كبيراً لسرعة التعافي من إصابته بركبته اليسرى، والتي اضطر بسببها إلى الابتعاد عن الملاعب منذ بداية يناير الماضي، لكي يعود لمساعدة فريقه في معركتي الدوري الإسباني ودوري الأبطال.