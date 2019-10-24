رسمياً: الصين تستضيف مونديال الأندية بنظامه الجديد في 2021

أعلن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الخميس بالإجماع في شنغهاي إقامة أول مونديال للأندية يشارك فيه 24 فريقاً في الصين بين يونيو ويوليو 2021.

ومن المنتظر أن يقرر فيفا واللجنة الصينية المنظمة المقرات التي ستستضيف البطولة، بينما ستقرر الطريقة التي ستشارك بموجبها الأندية عن كل اتحاد بعد عملية مشاورات بين الاتحاد الدولي واتحادات القارات الستة.

ولم يحسم المجلس هكذا طريقة تأهل الفرق لمونديال الأندية، والتي تعد من النقاط المثيرة للجدل في الشكل الجديد للبطولة التي ستقام كل أربعة أعوام بدلاً من كل عام، إذ أنها قد تحرم أندية أوروبية كبرى من المشاركة.

وبشكل مبدئي يحظى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بثمانية مقاعد سيحصل عليها الفائز بدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

وبناء عليه ضمن التأهل كل من ريال مدريد وليفربول لفوزهما بالتشامبيونز ليغ عامي 2018 و2019 على الترتيب، فضلاً عن أتلتيكو مدريد وتشيلسي المتوجين بالدوري الأوروبي آخر عامين.

ووفقاً لهذا النظام، قد تحرم أندية مثل يوفنتوس وبرشلونة من المشاركة إذا لم تفز بدوري الأبطال، لذلك ستجرى دراسة إمكانية حجز مقاعد تشارك بموجبها أندية بدعوة.

يذكر أن قطر تستضيف نسختي مونديال الأندية في نظامه القديم هذا العام في ديسمبر المقبل والعام القادم أيضاً.

وسيكون لدى أميركا الجنوبية ستة مقاعد اقترح اتحادها (كونميبول) أن تذهب للفائزين بكأس ليبرتادوريس وكوبا سودأمريكانا عامي 2019 و2020، كما يمكن تخصيص مقعدين للفائزين ببطولة كأس السوبر، التي استعادها كونميبول وستخوضها الأندية الفائزة بكأس ليبرتادوريس.

أما باقي المقاعد، وهي عشرة، فسيتم توزيعها بين اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) بواقع 3 مقاعد، مثلها للاتحاد الإفريقي (كاف) وللاتحاد الآسيوي، بينما سيحصل اتحاد أوقيانوسيا على مقعد واحد.

وصدق مجلس فيفا أيضاً وفقاً لـ "إفي" على تخصيص مليار دولار لكرة القدم للسيدات في الفترة من 2019 وحتى 2022 ما يمثل زيادة بواقع 500 مليون عن المبلغ الذي سبق وتم التصديق عليه من قبل.

ومن المقرر أن يتم اختيار مقر مونديال 2030 الذي أبدت إسبانيا والبرتغال رغبتهما في تنظيمه بشكل مشترك، وكذلك الأرجنتين مع أوروغواي وتشيلي وباراغواي خلال الجمعية العمومية الـ 74 لفيفا عام 2024.

وتقرر أيضا أن يقام في 2021 مونديال تحت 20 عاماً في إندونيسيا وتحت 17 عاماً في بيرو ومونديال كرة القدم الشاطئية في روسيا.

وسيقام مجلس فيفا القادم يومي 12 و13 من مارس المقبل في العاصمة الباراغوايانية آسونسيون، بينما ستقام الجمعية العمومية الـ 71 في طوكيو في مايو 2021.