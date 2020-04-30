رسمياً: باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي بعد إلغاء الموسم

أعلنت رابطة الدوري الفرنسي، رسمياً، إلغاء بطولة وتتويج باريس سان جيرمان، باللقب لموسم 2019-2020، بسبب انتشار فيروس كورونا.

توقفت المنافسات بشكل كامل منذ مارس الماضي، بعد انتشار الفيروس وتحوله إلى وباء عالمي ضرب العديد من الدول الأوروبية على رأسها فرنسا، وهو ما دفع الحكومة المحلية، لاتخاذ قرارها النهائي بإلغاء الموسم الرياضي، وتوقف أي أنشطة رياضية حتى سبتمبر القادم.

وجاء إعلان رابطة الدوري الفرنسي بحصول باريس سان جيرمان على اللقب بعد أن كان متصدراً لترتيب الدوري بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

وجاء ذلك بعدما قرر الاتحاد الفرنسي، تحديد الموقف النهائي للبطولة، وفقاً لمعدل النقاط التي حققها كل فريق مقارنة بعدد المباريات التي خاضها قبل توقف المسابقة بعد انتشار الفيروس.

ويشير الموقف الحالي إلى تأهل كل من مرسيليا ورين لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم، بينما يتوجه ريمس ونيس إلى الدوري الأوروبي.

وبوضع ليون في المسابقة، يعني ذلك غيابه عن أي بطولة أوروبية للمرة الأولى منذ عام 1997.

على جانب آخر، سيهبط كل من آميان وتولوز إلى دوري الدرجة الثانية، بانتظار الإعلان الرسمي للاتحاد الفرنسي لكل القرارات الحاسمة لشكل الموسم الملغي.

يذكر أن باريس سان جيرمان كان يحتل صدارة الدوري الفرنسي قبل إلغاء الموسم برصيد 68 نقطة، يليه مرسيليا بـ 56 نقطة، ثم رين بـ 50 نقطة، وليل 49، وريمس 41، ونيس 41، وليون 40 في المركز السابع.

ويقبع تولوز في المركز الأخير برصيد 13 نقطة، بينما يأتي آميان في المرتبة التاسعة عشر برصيد 23 نقطة، بفارق 4 نقاط عن نيمس الثامن عشر.