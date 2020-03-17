رسمياً: تأجيل بطولة كوبا أميركا لصيف عام 2021

قرر اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم تأجيل بطولة كوبا أميركا التي كان من المفترض أن تقام هذا الصيف بسبب تفشي فيروس كورونا.

وستقام البطولة بين 11 يونيو و11 يوليو من العام القادم.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قد قرر اليوم أيضاً تأجيل بطولة يورو 2020 لصيف عام 2021 لنفس السبب.

تأتي هذه القرارت في ظل رغبة الاتحادات القارية بالسماح للدوريات المحلية بالانتهاء قبل 30 من يونيو القادم، موعد نهاية عقود عدد كبير من اللاعبين.

وكان فيروس كورونا قد تسبب في تعليق معظم دوريات كرة القدم حول العالم، وهو ما دفع الاتحادات القارية لتأجيل البطولات الخاصة بها.

يذكر أن كوبا أميركا كانت ستقام الصيف القادم بالاشتراك بين كولومبيا والأرجنتين في الفترة ما بين 12 يونيو و12 يوليو.