رسمياً: تأجيل عودة الدوري الألماني

لن يُستأنف الدوري الألماني في 9 مايو القادم كما كان محدداً، وذلك بناء على ما اتخذته الحكومة الألمانية من قرار بتأجيل البت في موعد عودة المنافسات إلى 6 مايو المقبل.

وكانت أندية الدرجتين الأولى والثانية قد اجتمعت في 23 أبريل الماضي لبحث سبل العودة إلى النشاط مجدداً، وقد اتفقوا مع رابطة البوندسليغا على جاهزيتهم للعودة بدايةً من 9 مايو.

وفي سبيل تقرير العودة بصورة رسمية ينبغي أن تمنح الحكومة الألمانية موافقتها، غير أن الاجتماع الذي جمع المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل بالوزراء مساء الخميس، شهد تأجيل القرار حتى اجتماع آخر يوم الأربعاء 6 مايو.

وزارة العمل الفيدرالية سبق وأن أعلنت موافقتها على استئناف البطولات مرة أخرى في ألمانيا، لكن وزارة الداخلية ساورتها بعض الشكوك بسبب احتمالية تجمهر المشجعين خارج الملاعب، مما يُنبئ بكارثة بالنسبة لتفشي فيروس كورونا.

البوندسليغا توقفت في 13 مارس الماضي بعد إقامة مباراة وحيدة دون حضور جماهيري بين بوروسيا مونشنغلادباخ وكولن، كانت مدرجاتها خاوية لكن ما حول بوروسيا بارك امتلأ بجماهير غلادباخ المتعصبة.

الآن بات من المستحيل أن تعود البوندسليغا في 9 مايو كما كانت تحلم الأندية، فحتى لو وافقت الحكومة في اجتماعها المقبل على استئناف النشاط، فقد يتم ذلك في منتصف آخر مايو، أو يونيو كالحال المتوقع في إسبانيا وإنجلترا.

يذكر أن الحكومة الألمانية أقرت في اجتماعها إيقاف كافة النشاطات العامة والتجمعات حتى نهاية أغسطس المقبل مع ترك الباب مفتوحاً لعودة البوندسليجا فقط لكن بدون حضور جماهيري.

عدم عودة النشاط الكروي في ألمانيا يُنذر بكارثة اقتصادية ستحل على الأندية بحسب التأكيدات، فهناك عدد غير قليل من الأندية سيواجه شبح الإفلاس، وهو ما يدفعها للضغط بكافة السبل حالياً لاستئناف المسابقة بدون جمهور وإنهاء الموسم بأي طريقة.

تجدر الإشارة إلى أن فرنسا أعلنت إلغاء مسابقاتها الكروية بعد إعلان رئيس الوزراء تعليق النشاط حتى الأول من سبتمبر، كما تم تتويج باريس سان جيرمان بطلًا للدوري وتحديد الهابطين والفرق التي ستشارك في البطولات الأوروبية الموسم المقبل.