رسمياً: تجريد نيمار من شارة قيادة البرازيل

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم تجريد نيمار من شارة قيادة المنتخب البرازيلي خلال بطولة كوبا أميركا التي تستضيفها بلاده الشهر القادم.

وجرى تعيين مهاجم باريس سان جيرمان قائداً لمنتخب البرازيل بقرار من المدير الفني تيتي في سبتمبر 2018، لكن نفس المدرب اتخذ قراراً اليوم بسحب الشارة ومنحها لزميله داني ألفيش.

وأعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أنه جرى تبليغ نيمار بالقرار عبر المدرب السبت الماضي.

يأتي هذا التوجه بعد نهاية موسم سيئة لمهاجم برشلونة السابق، إذ تعرض للإيقاف لـ 3 مباريات بعد اعتدائه على أحد مشجع رين خلال مراسم تتويج نهائي كأس فرنسا الذي خسره باريس سان جيرمان، كما قرر مدربه في العاصمة الفرنسية توماس توخيل استبعاده من قائمة قادة بطل الليغ 1.