رسمياً: راموس يحسم الجدل حول مستقبله

أعلن سيرخيو راموس قائد ريال مدريد، عن استمراره مع الفريق الإسباني في ظل شائعات رحيله.

وارتبط اسم المدافع صاحب الـ 33 عاماً مؤخراً بإنهاء رحلته مع ريال هذا الصيف، والانتقال للدوري الصيني بعد تلقيه عرضاً مالياً مغرياً.

وعقد النجم الإسباني مؤتمراً صحفياً عاجلاً الخميس ليؤكد البقاء مع الملكي.

وقال راموس: "أريد إيضاح بعض الأمور، أنا مدريدي وسأنهي مسيرتي في ريال مدريد، من المستحيل اللعب لأي فريق آخر.

"تربطني بالرئيس فلورنتينو بيريز علاقة خاصة مثل الأب وابنه، أحمل الكثير من الحب والاحترام تجاهه ولا أريد مغادرة النادي.

"أردت الظهور اليوم لعدم رغبتي في ترك المجال للصحف للحديث عن رحيلي، سألعب دون مقابل لريال وسأنهي مشواري الاحترافي هنا".

وأما عن العروض المقدمة: "نعم وصلني عرض من الصين، لم أتحدث مع رئيس النادي عن أمور اقتصادية الأمر يتعلق بالثقة، أريد رؤية بيريز في حفل زفافي واحتضانه.

"لو جاء أي لاعب جديد وحصل على راتب أكبر مني، فهذا لأنه سيصبح نجم الفريق وسيساعدنا، لا توجد أي مشاكل بيني ورئيس النادي وشعرت بغضب شديد لسماعي هذه الأنباء".

ويأتي ذلك عقب ما قاله بيريز مؤخراً حول طلب راموس الرحيل والتوجه للصين.

وهو ما قابله رئيس ريال مدريد بالرفض القاطع، مؤكداً تمسكه ببقاء القائد تزامناً مع إعادة بناء الفريق تحت إشراف المدرب زين الدين زيدان.