رسمياً: كلاسيكو الدوري الإسباني في 18 ديسمبر

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم أمس أنه حدد يوم 18 ديسمبر كموعد جديد لإقامة مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد التي كانت مقررة في 26 الحالي وذلك بسبب أعمال العنف في إقليم كتالونيا.

وأكد الاتحاد في بيان أنه تم اتخاذ القرار بعد القيام بتحليل اقتراحات الناديين في الأيام الأخيرة.

وكان من المقرر أن تقام المباراة بين قطبي الكرة الإسبانية على ملعب الثاني كامب ناو في 26 الحالي، لكن مجموعات كتالونية مؤيدة للانفصال دعت إلى تظاهرة في برشلونة في اليوم ذاته للمباراة المرتقبة احتجاجاً على سجن تسعة قياديين انفصاليين ما بين تسعة و13 عاماً بسبب دورهم في محاولة الإقليم الانفصال عن إسبانيا عام 2017.

وكانت رابطة الدوري الإسباني طلبت الأسبوع الماضي من الاتحاد المحلي نقل المباراة المرتقبة إلى العاصمة "بسبب الظروف الاستثنائية الخارجة عن السيطرة"، قبل أن تعلن عن تأجيلها وطلبت من الناديين: "الاتفاق على موعد جديد للمباراة"، مع تحديد مهلة حتى يوم الاثنين الماضي لذلك وبحال عدم التوصل لاتفاق من قبل الناديين سوف يتخذ الاتحاد القرار بنفسه.

لكن الغريمين التقليديين توصلا بسرعة إلى اتفاق حول الثامن عشر من ديسمبر المقبل، وهو الموعد الذي كان اقترحه النادي الكتالوني على لجنة المسابقات قبل ان يعتمده الاتحاد أمس.