رسمياً: لويس إنريكي يرحل عن منتخب إسبانيا

أكد الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الخميس انتهاء رحلة المدير الفني لويس إنريكي مع المنتخب الأول عقب الإقصاء المبكر من بطولة كأس العالم قطر 2022.

وتلقى "لا روخا" خسارة مؤثرة على يد منتخب المغرب الذي تغلب عليه بركلات الترجيح 3-0 يوم الثلاثاء الماضي في واحدة من أبرز مفاجآت دور الـ 16 من المونديال القطري.

نهاية رحلة إنريكي مع إسبانيا

ونشر الاتحاد الإسباني بياناً مقتضباً عبر حسابه الرسمي على منصة "تويتر" جاء فيه: ""نشكر لويس إنريكي على ما قدمه مع المنتخب خلال الفترة الماضية".

ومع أن "الماتادور" استهل منافسات كأس العالم 2022 بانتصار كاسح ومبشر على كوستاريكا بنتيجة 7-0، إلا أن النتائج بدأت بالتراجع فيما بعد بالتعادل بهدف لمثله مع ألمانيا قبل السقوط أمام اليابان 1-2 في دور المجموعات.

واكتملت المشاركة المتواضعة للمنتخب الإسباني بالخسارة بركلات الترجيح أمام المغرب بعد أكثر من 120 دقيقة عجز فيها الإسبان عن زيارة مرمى الحارس ياسين بونو.

يذكر أن تقارير أشارت إلى إمكانية تعاقد الاتحاد الإسباني مع روبرتو مارتينيز لتولي المهمة في ظل رحيل الأخير عن تدريب المنتخب البلجيكي قبل أيام أيضاً.