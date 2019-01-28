رسمياً: موراتا إلى أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة

ألفارو موراتا بقميص أتلتيكو مدريد

أعلن أتلتيكو مدريد ضمه ألفارو موراتا مهاجم تشيلسي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وكانت شبكة "سكاي سبورتس" قد أعلنت أن النادي اللندني قد وافق على التخلي عن خدمات موراتا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع منح أتلتيكو تفعيل بند حق الشراء مقابل 55 مليون يورو.

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يذكر أن الدولي الإسباني انضم لتشيلسي قادماً من ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية عام 2017، في صفقة قدرت قيمتها بـ 70 مليون يورو.