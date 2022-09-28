رسميًا..تحديد موعد الكلاسيكو القادم بين ريال مدريد وبرشلونة

ينتظر جميع محبي ومتابعي المنافسات الأوروبية بفارغ الصبر كل موسم الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة الذي يلفت الأنظار إليه من شتى بقاع الأرض، والذي يُعرف باسم كلاسيكو الأرض.

ولا شك أن شهر أكتوبر سيحمل في طياته العديد من المواجهات الحماسية والنارية في مختلف الدوريات والبطولات قبل انطلاق كأس العالم 2022 في 20 نوفمبر، ولكن لا يختلف اثنان على أن الموعد الأبرز بالتأكيد سيكون الكلاسيكو في الدوري الإسباني.

كلاسيكو الأرض (المصدر: أ ف ب)

موعد الكلاسيكو القادم بين ريال مدريد وبرشلونة

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن رابطة الليغا حددت موعد الكلاسيكو القادم بين ريال مدريد وبرشلونة ليكون في 16 أكتوبر 2022، وستنطلق صافرة البداية في الساعة 5:15 مساءً بتوقيت السعودية.

ومن المقرر أن يكون أول كلاسيكو لهذا الموسم على ملعب الملكي "سانتياغو برنابيو"، حيث سيشهد عشاق المستديرة منافسة شرسة بين صاحب المركز الأول في ترتيب الدوري الإسباني نادي ريال مدريد، وصاحب المركز الثاني نادي برشلونة.

الجدير بالذكر أن الميرينغي أعلن عودة النجم الفرنسي كريم بنزيما للتدريبات وقد يكون ضمن التشكيلة في الكلاسيكو، أما البارسا سيكون لديه بعض الغيابات في صفوفه خلال هذه المباراة وأبرزها غياب ثنائي الدفاع أراوخو وكوندي بداعي الإصابة.

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