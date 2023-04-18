رسميًا: اختيار الأرجنتين لاستضافة بطولة كأس العالم للشباب 2023

البوابة – أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" عن اختيار الأرجنتين لتكون البلد المستضيف لبطولة كأس العالم للشباب 2023 تحت 20 عامًا، والمقرر أن تقام بين 20 مايو و11 يونيو.

وتم اختيار الأرجنتين بعد أن كانت البطولة في البداية سيتم استضافتها في إندونيسيا، إلّا أن الفيفا سحبت حق الاستضافة منها بعد أن رفضت الدولة الآسيوية استضافة منتخب إسرائيل على أرضها.

رسميًا: الأرجنتين تستضيف بطولة كأس العالم للشباب 2023

أعلن جياني إنفانتينو في بيان رسمي عن اختيار الأرجنتين لاستضافة كأس العالم للشباب وقال: " يسر الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا الإعلان عن أن النسخة الحالية من بطولة كأس العالم للشباب لهذا العام سيتم احتضانها في الأرجنتين، حيث أن أبطال العالم سيفتحون أبوابهم لنجوم المستقبل في الكرة العالمية".

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واضاف: "أود أن أشكر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم وعلى وجه الخصوص رئيس الاتحاد كولاديو تابيا، وبالطبع أوجه الشكر أيضًا للسلطات الحكومية على التعاون والسرعة في قبول استضافة هذا الحدث الكبير في وقت قصير".

يشار إلى أن الأرجنتين سبق وأن استضافت كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا في عام 2001، وهو العام الذي تمكنت فيه من الفوز ببطولتها الرابعة من أصل 6 بطولات بحوزتها.