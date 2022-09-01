رسميًا: دست لاعب برشلونة إلى ميلان على سبيل الإعارة 

يبدو أن نادي برشلونة الإسباني نجح مع نهاية الميركاتو هذا الصيف أن يجد فريق مهتم بخدمات لاعبه الأمريكي سيرجينو دست الذي يشغل مركز الظهير الخلفي الأيمن.

وبشكل شبه رسمي توصل برشلونة إلى اتفاق مع نادي ميلان الإيطالي لانتقال اللاعب دست على سبيل الإعارة، وفي الغالب أصبح اللاعب الآن في إيطاليا، حيث أنه غادر برشلونة صباح اليوم بالطائرة لتوقيع العقود وللخضوع للفحوصات الطبية مع ناديه الجديد في الدوري الإيطالي.

Sergiño Dest to AC Milan, here we go and confirmed! Full agreement, loan with buy option around €20m not mandatory. Dest will sign until June 2027, one year loan plus potential four year deal. 🚨🔴⚫️ #ACMilan



Dest will fly to Milano on Wednesday morning to sign contracts. pic.twitter.com/WA8woDWEg2 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2022

دست لاعب برشلونة إلى ميلان على سبيل الإعارة

وفي هذا الصدد، كشف خبير الانتقالات الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو تفاصيل الاتفاق بين برشلونة وميلان، حيث أن دست سينتقل إلى ميلان على سبيل الإعارة مع توفر خيار الشراء غير الالزامي بقيمة 20 مليون يورو.

وسيوقع دست عقدًا يمتد حتى حزيران عام 2027، عام واحد على سبيل الإعارة و4 سنوات محتملة في حال أعجب ميلان بمستوى اللاعب الأمريكي الوافد من النادي الكتالوني وقرر تفعيل خيار الشراء بشكل رسمي.

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