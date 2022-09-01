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رسميًا: دست لاعب برشلونة إلى ميلان على سبيل الإعارة 

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

منشور 01 أيلول / سبتمبر 2022 - 09:38
سيرجينو دست (المصدر: أ ف ب)
Barcelona's US defender Sergino Dest controls the ball during the Spanish League football match between FC Barcelona and Deportivo Alaves at the Camp Nou stadium in Barcelona on October 30, 2021. (Photo by Pau BARRENA / AFP)

يبدو أن نادي برشلونة الإسباني نجح مع نهاية الميركاتو هذا الصيف أن يجد فريق مهتم بخدمات لاعبه الأمريكي سيرجينو دست الذي يشغل مركز الظهير الخلفي الأيمن. 

وبشكل شبه رسمي توصل برشلونة إلى اتفاق مع نادي ميلان الإيطالي لانتقال اللاعب دست على سبيل الإعارة، وفي الغالب أصبح اللاعب الآن في إيطاليا، حيث أنه غادر برشلونة صباح اليوم بالطائرة لتوقيع العقود وللخضوع للفحوصات الطبية مع ناديه الجديد في الدوري الإيطالي.

دست لاعب برشلونة إلى ميلان على سبيل الإعارة

وفي هذا الصدد، كشف خبير الانتقالات الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو تفاصيل الاتفاق بين برشلونة وميلان، حيث أن دست سينتقل إلى ميلان على سبيل الإعارة مع توفر خيار الشراء غير الالزامي بقيمة 20 مليون يورو.

وسيوقع دست عقدًا يمتد حتى حزيران عام 2027، عام واحد على سبيل الإعارة و4 سنوات محتملة في حال أعجب ميلان بمستوى اللاعب الأمريكي الوافد من النادي الكتالوني وقرر تفعيل خيار الشراء بشكل رسمي.

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