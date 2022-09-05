رسميًا: رافينيا ألكانتارا ينضم إلى العربي القطري

انضم النجم البرازيلي رافينيا ألكانتارا اللاعب السابق لنادي باريس سان جيرمان ونادي برشلونة إلى نادي العربي القطري رسميًا، حيث تم تداول صورة اللاعب بجانب إدارة النادي العربي وهو يحمل قميص رقم 10 الذي سيرتديه مع ناديه الجديد.

ورافينيا ألكانتارا هو شقيق نجم ليفربول اللاعب تياغو ألكانتارا ولكن رافينيا اختار تمثيل منتخب البرازيل، في حين أن شقيقه تياغو اختار تمثيل منتخب إسبانيا.

رافينيا ألكانتارا ينضم إلى العربي القطري

وبحسب خبير الانتقالات الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، تم انضمام رافينيا من نادي باريس سان جيرمان إلى النادي العربي القطري في صفقة انتقال مجانية لمدة موسمين، والتعاقد تم رسميًا بين جميع الأطراف، كما خضع اللاعب للفحوصات الطبية واجتازها بنجاح.

Rafinha leaves Paris Saint-Germain and joins Al Arabi Qatar. Been told it’s permanent move, joins on free transfer from PSG — and signs for two years. 🚨🔴🔵 #transfers



Deal completed today, medical already done. pic.twitter.com/wP50fk2bV7 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 3, 2022

الجدير بالذكر أن رافينيا ألكانتارا لعب لنادي برشلونة وهو في سن الثامنة عشر، وظهر أول مرة بقميص النادي الكتالوني في مباراة ضد جيرونا الدرجة الثانية في عام 2011، كما لعب ألكانتارا لنادي إنتر ميلان الإيطالي، وكان قد تعرض لتمزق في الرباط الصليبي في موسم 2018-2019، ومن ثم عاد من جديد في 2020 وتعاقد مع باريس سان جيرمان حتى 2023.

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