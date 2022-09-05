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رسميًا: رافينيا ألكانتارا ينضم إلى العربي القطري

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

منشور 05 أيلول / سبتمبر 2022 - 09:02
رافينيا ألكانتارا (المصدر: أ ف ب)
Barcelona's midfielder Rafael Alcantara arrives before a training session at the Sports Center FC Barcelona Joan Gamper in Sant Joan Despi, near Barcelona on September 20, 2016 (Photo by JOSEP LAGO / AFP)

انضم النجم البرازيلي رافينيا ألكانتارا اللاعب السابق لنادي باريس سان جيرمان ونادي برشلونة إلى نادي العربي القطري رسميًا، حيث تم تداول صورة اللاعب بجانب إدارة النادي العربي وهو يحمل قميص رقم 10 الذي سيرتديه مع ناديه الجديد. 

ورافينيا ألكانتارا هو شقيق نجم ليفربول اللاعب تياغو ألكانتارا ولكن رافينيا اختار تمثيل منتخب البرازيل، في حين أن شقيقه تياغو اختار تمثيل منتخب إسبانيا. 

رافينيا ألكانتارا ينضم إلى العربي القطري

وبحسب خبير الانتقالات الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، تم انضمام رافينيا من نادي باريس سان جيرمان إلى النادي العربي القطري في صفقة انتقال مجانية لمدة موسمين، والتعاقد تم رسميًا بين جميع الأطراف، كما خضع اللاعب للفحوصات الطبية واجتازها بنجاح.

الجدير بالذكر أن رافينيا ألكانتارا لعب لنادي برشلونة وهو في سن الثامنة عشر، وظهر أول مرة بقميص النادي الكتالوني في مباراة ضد جيرونا الدرجة الثانية في عام 2011، كما لعب ألكانتارا لنادي إنتر ميلان الإيطالي، وكان قد تعرض لتمزق في الرباط الصليبي في موسم 2018-2019، ومن ثم عاد من جديد في 2020 وتعاقد مع باريس سان جيرمان حتى 2023.

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