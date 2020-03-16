رغم تفشي كورونا 10 أندية تستعد لاستئناف التدريب في إنجلترا

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية أن أكثر من نادِ إنجليزي يستعد للعودة إلى التدريبات الجماعية هذا الأسبوع، رغم توقف فعاليات الدوري المحلي.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي قد قررت، الجمعة الماضي، إيقاف البطولة بشكل مؤقت حتى 4 من الشهر القادم بسبب تفشي فيروس كورونا.

جاء قرار الرابطة بعد إعلان إصابة مدرب آرسنال ميكيل آرتيتا ولاعب تشيلسي كالوم هادسون أودوي بهذا الفيروس.

وقالت ميرور أن هناك العديد من الأندية الإنجليزية التي تعتزم استئناف تدريباتها الجماعية هذا الأسبوع وهي: أستون فيلا، وبرايتون، وبيرنلي، ومانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد، وشيفيلد يونايتد، وساوثهامبتون، وتوتنهام، وويست هام، وولفرهامبتون.