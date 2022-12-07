رقصة البطريق..سر احتفالية حكيمي بعد تأهل المغرب لربع نهائي كأس العالم 2022

سجل نجم باريس سان جيرمان أشرف حكيمي ضربة ترجيحية بشكل بارع في شباك إسبانيا على طريقة "بانينكا"، كانت الحاسمة التي أهلت منتخب المغرب إلى ربع نهائي كأس العالم قطر 2022.

واحتفل بعدها نجم المغرب بالرقص تعبيرًا عن فرحته بالتأهل مستعينًا برقصة البطريق، لتتصدر هذه اللقطة مواقع التواصل الاجتماعي، وتصبح الأكثر تداولًا خلال الساعات الماضية، وهو ما أثار فضول البعض حول سر هذه الاحتفالية والقصة التي وراءها.

ما هو سر احتفالية حكيمي بعد تأهل المغرب إلى ربع نهائي كأس العالم؟

بعد البحث والتدقيق من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تبين أن اللاعب المغربي رقص رقصة البطريق عقب تسجيله هدف الفوز في شباك اسبانيا، لتكون عبارة عن إهداء إلى أسطورة دفاع الماتادور سيرجيو راموس الذي تم استبعاده عن قائمة الفريق في كأس العالم.

وكان أشرف قد علق وقت إعلان قائمة منتخب اسبانيا للمونديال على عدم استدعاء راموس مباشرة وقال: "سيرجيو راموس أفضل مدافع في العالم"، وبالفعل لم يكذب خبرًا وقرر أن يرقص حكيمي بنفس الطريقة التي رقص فيها سابقًا مع راموس في إحدى مباريات باريس سان جيرمان.

سر احتفالية اشرف حكيمي 🔥❤️😂 .. للتوضيح اشرف غرد بعد نزول قائمة اسبانيا وما شاف راموس .. كتب راموس افضل مدافع بالعالم ❤️ الاحتفالية اهداء له🤔 pic.twitter.com/zBXGRlwRRD — حـس | juve 🇮🇹 🌟 (@7sitfc_) December 7, 2022

يشار إلى أن أشرف حكيمي يحظى بعلاقة قوية مع راموس، خاصة وأن كلاهما لعبا سويًا في ريال مدريد، وها هما يلعبان حاليًا في نفس الفريق في باريس سان جيرمان.

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