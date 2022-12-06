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ياسين بونو "البطل" مطلوب في الدوري الإنجليزي

منشور 06 كانون الأوّل / ديسمبر 2022 - 06:47
ياسين بونو (المصدر: أ ف ب)
ياسين بونو (المصدر: أ ف ب)

قاد الحارس المغربي المتألق ياسين بونو منتخب بلاده إلى بلوغ الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم قطر 2022 للمرة الأولى على مر التاريخ بعد تخطي إسبانيا في دور الـ 16 بركلات الترجيح اليوم الثلاثاء.

ولعب صاحب الـ 31 عاماً دوراً رئيسياً في انتصار المنتخب المغربي بعد التصدي لركلتي ترجيح كارلوس سولير وسيرجيو بوسكيتس ليمنح فريقه بطاقة العبور للدور القادم.

اهتمام إنجليزي بخدمات ياسين بونو

أكدت صحيفة "استاديو ديبورتيفو" الإسبانية اليوم الثلاثاء أن حارس إشبيلية مطلوب من قبل أندية إنجليزية في الدوري الممتاز.

لكن الجريدة لم تكشف عن هوية الأندية المهتمة.

يذكر أن بونو يرتبط بعقدٍ مع فريقه الحالي يمتد حتى الثلاثين من يونيو لعام 2025.

كلمات دالة:ياسين بونوإشبيليةمنتخب المغربكأس العالم 2022منتخب إسبانياالدوري الإنجليزي

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