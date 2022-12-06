موعد مباراة المغرب والبرتغال في ربع النهائي من كأس العالم قطر 2022 نستعرضه من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة المنتظرة السبت القادم.

بعد أن تحددت أولى مواجهات دور ربع النهائي في كأس العالم قطر 2022 والتي ستجمع بين البرازيل وكرواتيا، هولندا والأرجنتين، اكتملت اليوم مع نهاية دور الـ 16 ملامح مواجهات اليوم الثاني في دور الـ 8، حيث ستكون هناك مواجهة بين فرنسا وإنجلترا، وأخيرًا بين المغرب والبرتغال.

موعد مباراة المغرب والبرتغال في ربع النهائي من كأس العالم قطر 2022

موعد مباراة المغرب والبرتغال في ربع النهائي من كأس العالم قطر 2022 يوم السبت 10 ديسمبر 2022، حيث ستلعب المباراة على استاد الثمامة الساعة 6:00 مساءً بتوقيت السعودية، وستليها لاحقًا الساعة 10:00 مساءً مباراة إنجلتر وفرنسا على استاد البيت.

وسيتم نقل مواجهات دور ربع النهائي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية من خلال beIN Sports HD 1 Max\beIN Sports HD 3 Max، وأيضًا من خلال قنوات الكأس الرياضية عبر Alkass EXTRA One + Two HD.

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

معلق مباراة البرتغال وسويسرا اليوم في كأس العالم قطر 2022