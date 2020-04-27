روبن: أفكر بالعودة إلى الملاعب

ألمح نجم الكرة الهولندية، آريين روبن، إلى إمكانية تراجعه عن قرار اعتزاله بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد التي يمر بها العالم، وتسببت في إيقاف المنافسات.

وقال روبن في مقابلة نشرها موقع بايرن ميونيخ: “لم أفتقد كرة القدم على الإطلاق بعد اعتزالي بداية الأمر، ولكن بعد ذلك كانت هناك مرحلة عاودتني خلالها فكرة العودة واللعب قليلا مرة أخرى.

“هذا الشعور ينتابني من فترة لأخرى، الوقت الحالي يبدو غريباً على الجميع بسبب فيروس كورونا، لكن عندما تعود المنافسات ربما تعود هذه الرغبة من جديد.

“كنت مشغولاً طوال الأشهر الماضية، ولم أشاهد العديد من المباريات لبايرن ميونيخ، حيث قررت صب كامل تركيزي على عائلتي وأطفالي فقط، الآن لا توجد لدي خطة مستقبلية حول خطوتي القادمة”، وفقاً لموقع “جول”.

واختتم حديثه بالقول: “عندما تكون معتزلاً، لا أحد ينتظرك لكنك تحتاج إلى شيء يستحق الاستيقاظ له، بعد الاعتزال ليس لدي شيء محدد في ذهني لأفعله”.

يذكر أن روبن قرر الاعتزال الصيف الماضي عقب مسيرة حافلة مع العديد من الأندية مثل ريال مدريد وتشيلسي وبايرن ميونيخ.