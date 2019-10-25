رودريغو مفاجأة البرازيل قبل مواجهة الأرجنتين الودية

كشفت وسائل الإعلام الإسبانية الجمعة أن الصاعد رودريجو جويس، نجم ريال مدريد سيكون أهم مفاجآت قائمة المدير الفني لمنتخب البرازيل تيتي استعداداً لمواجهتي الأرجنتين وكوريا الجنوبي الوديتين يومي 15 و19نوفمبر المقبل.

وتلتقي البرازيل مع الأرجنتين ودياً منتصف الشهر المقبل في المملكة العربية السعودية.

وأوضحت صحيفة "آس" الإسبانية أن رودريغو لن يكون الوحيد المنضم لقائمة تيتي من ريال مدريد، حيث سيكون اللاعبان إيدير ميليتاو وكاسيميرو ضمن اللاعبين المنضمين أيضاً، فيما يغيب نجمان آخران عن القائمة هما مارسيلو وفينيسيوس جونيور.

وبذلك، سيحل رورديغو بديلاً لفينيسيوس خلال هاتين المباراتين، حسب توقعات الصحيفة الإسبانية.

يذكر أن رودريغو خاض هذا الموسم ثلاث مباريات بقميص ريال مدريد، واحدة منها في دوري أبطال أوروبا أمام غالاتاساراي، فيما كانت المباراتان الأخريان أمام كل أوساسونا ومايوركا في الدوري الإسباني.

الإصابة تبعد نيمار عن البرازيل في مباراتيه الوديتين

ومن جانب آخر، غاب مهاجم باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا عن تشكيلة منتخب بلاده.

وتعرَّض أغلى لاعب في العالم في 13 أكتوبر الحالي لإصابة عضلية في الفخذ خلال مباراة منتخب بلاده الودّية أمام نيجيريا (1-1) ستبعده أربعة أسابيع عن الملاعب.

ورغم أن نيمار سيكون تعافى من الإصابة قبل المباراتين الوديتين فإن المدرب تيتي فضل عدم استدعائه لخوضهما.

وذكر النادي الفرنسي في بيان له أن الفحوص التي أجراها اللاعب بعد المباراة أظهرت معاناته من إصابة في أعلى العضلة الخلفية للفخذ بموجب صورة بالرنين المغناطيسي التي أظهرت أن نجمهم يعاني من ضرر من الدرجة الثانية.

وتضاف هذه الإصابة الى سلسلة إصابات عانى منها المهاجم الدولي البالغ من العمر 27 عاماً، منذ انتقاله الى باريس سان جيرمان آتياً من برشلونة صيف 2017، في صفقة بلغت قيمتها 222 مليون يورو، وجعلت منه أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.

ففي الموسم الأول، غاب نيمار لأشهر بسبب كسر في مشط القدم اضطره للخضوع لعملية جراحية في بلاده، ما هدد مشاركته مع المنتخب في مونديال 2018. وعاد نيمار الى الملاعب قبل أسابيع قليلة من انطلاق المونديال الروسي.

وفي الموسم الثاني، تعرّض لإصابة مماثلة أبعدته مجدداً لفترة طويلة.

ومع استعداده لخوض منافسات بطولة كوبا أميركا مع المنتخب الأصفر على أرضه صيف العام الحالي، تعرض نيمار مجدداً لإصابة خلال مباراة ودية ضد المنتخب القطري مطلع يونيو، حرمته التتويج باللقب مع المنتخب البرازيلي.

الى ذلك، غاب نيمار عن المباريات الأولى لفريقه مطلع الموسم الحالي، وسط حديث عن رغبته في العودة الى برشلونة، قبل أن يرتدي مجدداً قميص النادي الباريسي ويعود إلى المستطيل الأخضر، بعد فشل المفاوضات بين إدارتي الناديين بشأن رحيله الى كتالونيا.

فيما يلي تشكيلة البرازيل:

لحراسة المرمى: آليسون (ليفربول) وإيديرسون (مانشستر سيتي) ودانيال فوزاتو (روما).

لخط الدفاع: دانيلو وأليكس ساندرو (يوفنتوس) وإيمرسون (ريال بيتيس) ورينان لودي وفيليبي (أتلتيكو مدريد) وتياغو سيلفا وماركينيوس (باريس سان جيرمان) وإيدير ميليتاو (ريال مدريد).

لخط الوسط: كاسيميرو (ريال مدريد) وآرتور (برشلونة) وفابينيو (ليفربول) ودوغلاس لويز (أستون فيلا) وفيليبي كوتينيو (بايرن ميونيخ) ولوكاس باكيتا (ميلان).

لخط الهجوم: دافيد نيريس (أياكس أمستردام) وروبرتو فيرمينو (ليفربول) وريتشارليسون (إيفرتون) وغابرييل جيزوس (مانشستر سيتي) ورودريغو (ريال مدريد) وويليان (تشيلسي).