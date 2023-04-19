رودريغو يوضح سبب تقليده احتفالية رونالدو بعد هدفه في تشيلسي

البوابة – كشف اللاعب البرازيلي ونجم ريال مدريد رودريغو سبب تنفيذه لاحتفالية كريستيانو رونالدو بعد تسجيل الهدف الافتتاحي في شباك تشيلسي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023.

وكان النجم البرازيلي في أفضل أحواله في موقعة الإياب في ستامفورد بريدج، حيث سجل هدفين ليقود ريال مدريد للفوز 2-0 على البلوز، وبعد افتتاحه للتسجيل بعد مرور 13 من الشوط الثاني، قرر تنفيذ احتفالية رونالدو "Siuu".

تعليق رودريغو على تنفيذه لاحتفالية رونالدو في مباراة تشيلسي

عقب المباراة، أوضح رودريغو أنه لم ينزلق على أرضية الملعب ليحتفل بعد الهدف الأول بسبب ألم في ركبته، ومن هنا قرر أن يحتفل على طريقة من يعتبره مثله الأعلى في عالم كرة القدم.

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وعلق قائلًا: "عندما سجلت هدفًا، كان رد فعلي هو التفكير بالاحتفال عن طريق الانزلاق على الركبتين على أرضية الملعب، لكن الحقيقة أن الركبة لدي أصبحت حساسة قليلًا وخاصة عند الثني"، وتابع: "لذلك خطر ببالي أن أنفذ احتفالية مثلي الأعلى كريستيانو رونالدو والاحتفال مثلما يفعل تمامًا".

واختتم نجم البرازيل: "أنه لمن دواعي سروري أن أكون أحد لاعبي هذا النادي الرائع والأفضل في العالم، الآن ننتظر لنرى من سنواجه في نصف النهائي سيتي أو بايرن".