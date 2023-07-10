روديغر يرفض الرجوع إلى تشيلسي

رفض النجم الألماني أنتونيو روديغر مدافع ريال مدريد فرصة الرجوع إلى تشيلسي هذا الصيف وفقاً لـ "أوكي دياريو" الإسبانية.

وتواصل الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب البلوز الجديد مع اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً بصورة مباشرة على أمل إقناعه بالرجوع إلى ملعب ستامفورد بريدج.

لكن المدافع رفض العرض مشدداً على رغبته بالبقاء في مدريد وإثبات نفسه الموسم المقبل.

وكان الألماني قد غادر النادي اللندني صيف العام الماضي بعد انتهاء عقده، ووقع على عقود الميرينغي لأربعة مواسم.

ومع أن عامه الأول في ملعب سانتياغو بيرنابيو لم يكن استثنائياً، إلا أن اللاعب ظهر بصورة جيدة بشكلٍ عام.

يذكر أن تشيلسي بصدد إجراء ثورة في صفوفه بعد بيع العديد من لاعبيه على غرار كاي هافيرتز وماتيو كوفاتشيتش وإدوارد ميندي وكاليدو كوليبالي وروبن لوفتوس تشيك، وانتهاء عقود نغولو كانتي وسيزار آزبيليكتويتا.