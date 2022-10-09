روما يهزم ليتشي بهدفي سمولينغ وديبالا

تغلب روما على ضيفه ليتشي بهدفين لهدف في المباراة التي شهدها ملعب أولمبيكو اليوم الأحد ضمن مواجهات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإيطالي (سيري آ).

سجل للجيالوروسي كلٌ من الإنجليزي كريس سمولينغ والأرجنتيني باولو ديبالا في الدقيقتين 6 و (48 من ركلة جزاء).

فيما جاء هدف الخاسر الوحيد عبر غابرييل ستريفيزا في الدقيقة 39.

وأكمل الضيوف المواجهة بنقص عددي منذ الدقيقة 23 إثر طرد لاعب الوسط الدنماركي مورتين هغولماند.

روما يضيف 3 نقاط مهمة إلى رصيده

بهذا الانتصار، رفع فريق المدرب جوزيه مورينيو رصيده إلى 19 نقطة نقلته إلى المركز الخامس على سلم الترتيب العام.

فيما بقي رصيد ليتشي ثابتاً عند 7 نقاط في المركز السادس عشر.