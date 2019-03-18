رونالدو أشهر رياضي في العالم وصلاح يتخطى راموس

كريستيانو رونالدو

تصدّر النجم كريستيانو رونالدو، قائمة شبكة "ESPN" التي تضم أشهر 100 رياضي في العالم حالياً؛ متفوقاً على لاعب كرة السلة ليبرون جيمس وقائد برشلونة ليونيل ميسي.

وجاء النجم محمد صلاح مهاجم ليفربول في المركز 30 من القائمة متفوقاً على مجموعة من نجوم كرة القدم؛ أبرزهم: "السلطان" زلاتان إبراهيموفيتش الذي جاء في المركز 32، ولاعبي ريال مدريد غاريث بايل 33، وسيرخيو راموس 38، ومارسيلو في المركز 44، وتفوق على مهاجم برشلونة لويس سواريز 36، ونجم مانشستر يونايتد السابق واين روني في المركز 40.

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ووفقاً لشبكة "روسيا اليوم" تفوّق على صلاح من بين لاعبي كرة القدم خاميس رودريغيز الذي جاء في المركز 29، وأندريس إنييستا 27، وتوماس مولر 23، ومسعود أوزيل 19، وأنتوان غريزمان 16، وكيليان مبابي 14، وبول بوغبا 12، ونيمار في المركز الرابع، وليونيل ميسي ثالثاً، ورونالدو في الصدارة.

واعتمدت الشبكة في تصنيفها للرياضيين الأكثر شهرة على ثلاثة عوامل وهي: نتيجة وعدد مرات البحث عن الشخصية في محركات البحث "google" في الإنترنت، إضافة إلى جماهيرية الرياضي على وسائل التواصل الاجتماعي وعدد المتابعين له، وقيمته السوقية.