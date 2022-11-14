رونالدو: كنت على وشك التعاقد مع مانشستر سيتي

كشف نجم مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو أن السير أليكس فيرغسون كان هو السبب وراء عدم انتقاله إلى نادي مانشستر سيتي وعودته إلى أولد ترافورد.

وأكد المهاجم البرتغالي صاحب الـ37 عامًا أنه في ذاك الوقت عندما تحدث مع السير أليكس، قرر بعدها أن يعود لناديه مانشستر يونايتد بدلًا من التوقيع للسيتي.

كريستيانو رونالدو (المصدر: أ ف ب)

رونالدو يكشف على العلن سبب عدم توقيعه مع مانشستر سيتي

رغم التغييرفي الخطة الذي أجراه رونالدو بناء على اتصال من المدرب الأسطوري للشياطين الحمر أليكس فيرغسون، إلّا أن الأمور لم تجرى كما اشتهت رياح الدون، حيث أنهى النادي الموسم الماضي في المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكان رونالدو خارج حسابات المدرب الهولندي تين هاغ منذ بداية الموسم في عديد المناسبات.

وخلال مقابلة صحفية مع بييرز مورغان، تحدث رونالدو عن العديد من الأمور والمشاكل التي واجهها في الفترة التي أمضاها في مانشستر يونايتد، وعن عودته لمسرح الأحلام علق صاروخ ماديرا: "لقد اتبعت قلبي"، وأضاف: "السير أليكس قال وقتها أنه من المستحيل أن أوقع لنادي مانشستر سيتي وأجبته وقتها..حسنًا أنا موافق أيها الرئيس".

وخلاصة التصريحات التي أدلى بها كريستيانو رونالدو في المقابلة الصحفية، كان يريد أن يؤكد خلالها أنه تم التعامل معه باستحقار من قبل مانشستر يونايتد وبالأخص من قبل بعض الأشخاص الذين لا يريدون تواجده في النادي.

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