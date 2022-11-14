رونالدو: مانشستر يونايتد لم يتطور منذ اعتزال السير أليكس فيرغسون

خرج نجم مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو عن صمته، بعد فترة طويلة من الضغوطات التي تعرض لها في النادي وخاصة بداية الموسم الحالي بعد قدوم المدرب الهولندي الجديد تين هاغ.

ولخص رونالدو في مقابلة صحفية مع بييرز مورغان مستقبله مع مان يونايتد، وأضاف في تصريحات أخرى أن النادي لم يتقدم أبدًا منذ أن تقاعد المدرب أليكس فيرغسون.

رونالدو يؤكد أنه لم يتغير شيء في مانشستر يونايتد منذ مغادرة السير أليكس

تحدث كريستيانو رونالدو عن كل ما يجول في خاطره حول ناديه الحالي مانشستر يونايتد خلال مقابلة صحفية، وقال: "منذ أن تقاعد السير أليكس فيرغسون، لم أرى أي ثورة أو تقدم في النادي، لم يتغير شيء".

وتابع: "السير أليكس فيرغسون يعلم جيدًا أكثر من أي أحد أن النادي ليس على الطريق الصحيح الذي يستحق أن يكون فيه، هو يعلم والكل يعلم ذلك".

واختتم: "الناس التي لا تريد رؤية ذلك، فقط لأنهم لا يريدون ببساطة أو أنهم مصابين بالعمى، أنا أعتقد أن المشجعين يجب أن يعلموا الحقيقة، أنا أتمنى الأفضل للنادي وهذا هو سبب عودتي"

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