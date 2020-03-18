رونالدو مستمر حتى عامه الـ 39.. إلى متى سيصمد ميسي؟

في خضم أزمة فيروس كورونا، يخطط يوفنتوس لتمديد عقد نجمه كريستيانو رونالدو، ليبقى في صفوفه حتى عامه الـ 39، بينما لم يتوصل برشلونة لاتفاق مع قائده ليونيل ميسي، حتى الآن.

وقالت صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية، أن يوفي يسعى لتمديد عقد هدافه البرتغالي حتى 2024 مقابل 31 مليون يورو سنوياً، ليقضي على التكهنات حول عودته إلى ريال مدريد.

من جهته، يضع البارسا على رأس أولوياته حالياً تجديد عقد ميسي الذي يبلغ من العمر 32 عاماً.

وإذا كان رونالدو ينوي إكمال عقده الجديد حتى سن 39 عاماً، فإن صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، طرحت تساؤلاً عن السن التي قد يصل إليها ميسي في الملاعب بقميص برشلونة، ليكمل المنافسة الثنائية الأشهر في تاريخ كرة القدم، والممتدة لأكثر من عقد من الزمن.

وفي سن الـ 35 عاماً، سجل رونالدو 25 هدفاً في 32 مباراة مع يوفنتوس هذا الموسم، وقدم 4 تمريرات حاسمة، أما ميسي فسجل 24 هدفاً في 31 مباراة، وصنع 16 هدفاً.

ولا يحبذ ميسي العقود الطويلة، ويمدد عقده كل عام أو عامين، رغم تأكيده دائماً رغبته في الاعتزال في برشلونة، إلا أنه ربط استمراره مع الفريق بحصد الألقاب الكبرى، وهو يمكنه الرحيل الآن مجاناً نهاية كل موسم.