رونالدو يتحدث عن مستقبله مع ريال مدريد

كريستيانو رونالدو

كشف كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد عن مستقبله مع الفريق، بعد تضارب التقارير حول إمكانية رحيله في الفترة المقبلة.

وقال الدولي البرتغالي في تصريحات صحفية حول رغبته بالاعتزال في ريال مدريد بعمر الـ 41: “هل سبق أن قلت ذلك؟ أنا حالياً في الـ 33 من عمري بيولوجياً وأنا جيد وسعيد، سنخوض نهائياً آخر يوم السبت، والجميع مع كريستيانو رونالدو، لكن هناك بعض الأمور التي لا تعتمد علي فحسب، لكني أشعر إجمالاً بأني محبوب في مدريد.

“أرى زملائي مهتمين لأمري في غرفة خلع الملابس ويعرفون من أكون، لا أخدع أحداً في الأوقات الجيدة أو السيئة، لكن هنالك بعض الأمور التي لا تستطيع السيطرة عليها، أنا سعيد في مدريد وهذا أهم شيء”.

وبشأن علاقته مع فلورنتينو بيريز، رئيس النادي، رد رونالدو: “يمنحني الرئيس الحب على طريقته الخاصة، والرئيس أفضل صديق، يجب عليك أن تكون محترفاً أيضاً، وهو يعاملني بصورة جيدة”.

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وأكد قائد المنتخب البرتغالي أنه لا يزال يعتقد أن ريال مدريد هو أفضل فريق في العالم.

وعن الفوز بجائزة الكرة الذهبية مرة أخرى، شدد رونالدو على أن الوقت لا يزال مبكراً للحديث عن ذلك.

وبشأن اللاعبين الأفضل في مدريد، رد البرتغالي بالقول: “كلهم هنا، غاريث بايل وكريم بنزيمة وماركو آسينسيو ولوكاس فاسكيز”.

واختتم تصريحاته بشأن التشكيلة الأساسية لنهائي كييف قائلاً: “الأمور في يد (المدرب زين الدين) زيدان وأنا لن أشتت ذهنه ومن يلعب سيقدم أداءً جيداً”.