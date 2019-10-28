رونالدو يختار أفضل هدف بمسيرته

قام النجم كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس باختيار أفضل هدف سجله في مسيرته.

وقال رونالدو في مقابلة مع مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية: "إذا طلبت مني الاختيار، سأقول الهدف الذي سجلته في شباك يوفنتوس".

و كان البرتغالي قد سجل في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2017-2018 هدفاً من مقصية رائعة في شباك يوفي، حين كان لاعباً في ريال مدريد.

وتابع: "لكي أكون من بين الأفضل، علي أن أكون ذكياً، وهدفي هو أن أبقى شاباً حتى مع تقدمي في العمر."

وأضاف: "700 هدف؟ إنه رقم مثير للإعجاب، ويجعلني أكثر فخراً، لأن القليل من اللاعبين وصلوا إليه.

"في سن 19 أو 20 عاماً، فهمت أن كرة القدم تدور حول الألقاب والأهداف والأرقام القياسية.

"ما الذي يتطلبه تسجيل الكثير من الأهداف؟ أولاً الموهبة، وبدونها لا يمكنك فعل الكثير، والموهبة بدون عمل لا فائدة لها، ولا شيء يسقط من السماء."

وختم: " لم أكن لأصل إلى ما أنا عليه الآن بدون العمل، وهدفي هو أن أبقى شاباً، أخبرني عن لاعب في نفس عمري يلعب في فريق كبير مثل يوفنتوس".