رونالدو يستعد لتحطيم 5 أرقام قياسية في كأس العالم 2022

يستعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لتحطيم أرقام قياسية جديدة في مسيرته الكروية، وذلك عندما يشارك في أولى مباريات البرتغال في كأس العالم 2022 اليوم أمام منتخب غانا.

وما هي إلا ساعات قليلة حتى يبدأ الدون مشواره مع منتخب البرتغال في كأس العالم قطر 2022 في مواجهة أمام غانا لحساب المجموعة الثامنة على ملعب "974" التي ستنطلق في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت السعودية.

رونالدو في طريقه لكسر أرقام قياسية جديدة في كأس العالم 2022

أول رقم قياسي سيتجه رونالدو لتسجيله هذا المساء هو أن بطولة كأس العالم 2022 ستكون البطولة الخامسة التي يشارك فيها صاروخ ماديرا مع منتخب بلاده، حيث أن المشاركة الأولى كانت أمام أنغولا في مونديال 2006، وبعدها شارك في مونديال 2010، 2014، 2018، ولم يتمكن من تحقيق هذا الرقم من المشاركات سوى 4 لاعبين فقط وهم المكسيكي أنتونيو كارباخال، ومواطنه رفاييل ماركيز، والألماني لوثار ماثيوس، ونجم الأرجنتين ليونيل ميسي.

يتجه رونالدو أيضًا لتحطيم رقم قياسي آخر ألا وهو الهداف التاريخي لمنتخب البرتغال في كأس العالم، حيث أنه حاليًا يمتلك 7 أهداف مونديالية في رصيده، وهو على بعد 3 أهداف فقط لكسر رقم مواطنه أوزيبيو دي سلفا الذي سجل 9 أهداف مع البرتغال في نسخة 1966 في إنجلترا.

رقم قياسي آخر مثير للإعجاب قد يتمكن صاروخ ماديرا من تحطيمه وإضافته لسجله المذهل، ألا هو أنه في حال سجل هدفًا في كأس العالم 2022 في قطر، سيصبح أول لاعب في التاريخ يسجل في 5 نسخ مختلفة، حيث سجل في 2006، 2010، 2014، 2018.

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

الموعد والقنوات المفتوحة الناقلة لمباراة البرتغال وغانا في كأس العالم 2022