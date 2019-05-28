رونالدو يشارك أساطير الكرة الإيطالية في مباراة خيرية

شارك كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس رفقة أساطير الكرة الإيطالية في إحدى المباريات الخيرية على ملعب آليانز أمس الاثنين.

ويعود ريع المباراة من التبرعات لصالح مرضى القلب ودعم الأبحاث لعلاج مرض السرطان، وشارك فيها إلى جانب رونالدو نجوم أبرزهم ميشيل بلاتيني وأندريا بيرلو وفرانشيسكو توتي والحارس المخضرم جيانلويجي بوفون وجيورجيو كييليني، بالإضافة إلى نجوم رياضيين آخرين من بينهم سائقا فورميولا 1 تشارلز لوكلير وسيباستيان فيتيل من فيراري.

واستعرض النجم البرتغالي مهاراته الكروية بتنفيذ مقصيته المثيرة وركل الكرة في الهواء من كرة أرسلها له بيرلو على مرمى بوفون، والتي باتت أشهر حيله الكروية، وأثارت صيحات التشجيع والتصفيق الحار من المدرجات.