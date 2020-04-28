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رونالدو يقرر العودة لإيطاليا

منشور 28 نيسان / أبريل 2020 - 06:21
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

قرر النجم كريستيانو رونالدو، العودة إلى إيطالياً الثلاثاء، من أجل الاستعداد للمشاركة في تدريبات يوفنتوس.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي قد أعلن مؤخراً أن الأندية يمكنها العودة واستئناف تدريباتها في 18 من الشهر المقبل، استعداداً لعودة المنافسات الرسمية من جديد في يونيو.

وقضى البرتغالي الأسابيع الماضية في مسقط رأسه جزيرة ماديرا بجانب أسرته.

وتدعي صحيفة برتغالية أن رونالدو سيعود إلى تورينو اليوم الثلاثاء، بعد أن استدعى يوفنتوس نجومه المقيمين خارج إيطاليا، وسيقضي فترة أسبوعين من العزل الذاتي، قبل العودة إلى التدريبات.

Via SyndiGate.info


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