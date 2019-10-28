رونالدو يكتسح ميسي على إنستغرام

لم يكتف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بتسجيل بصمته في تاريخ كرة القدم، كأحد أبرز نجومها على مستوى العالم، وإنما تمكن أيضاً من التربع على عرش “إنستغرام”، ليصبح أعلى نجوم التطبيق أجراً في العالم.

وكشفت دراسة من موقع “باز بينغو”، قائمة بأعلى النجوم دخلاً على “إنستغرام”، وذلك اعتماداً على عدد متابعيهم، والأجر الذي يتلقونه مقابل نشر صورة واحدة (للإعلان).

ويتابع نجم يوفنتوس 186 مليون شخص، وحصل على 38.2 مليون جنيه استرليني مقابل منشوراته الدعائية على “إنستغرام” خلال عام 2018 فقط.

وأشار موقع “سبورتس بايبل” إلى أن البرتغالي نشر عبر حسابه على إنستغرام 49 منشوراً دعائياً في 2018، حصل على 780 ألف جنيه مقابل الواحد منها.

وفي المرتبة الثانية (بين لاعبي الكرة)، جاء ليونيل ميسي، الذي حصد 18.7 مليون جنيه من المنشورات الدعائية في الفترة ذاتها، وبلغت قيمة المنشور الواحد 518 ألف جنيه.

وجاء نجم الكرة السابق ديفيد بيكهام في المركز الثالث، بدخل وصل إلى 8.6 مليون جنيه حصل عليه مقابل 30 منشوراً دعائياً.

أما نيمار، فجمع 5.8 مليون جنيه من “إنستغرام”، ليحتل المركز الرابع، يليه زلاتان إبراهيموفيتش في المركز الخامس بدخل وصل إلى 3.2 مليون جنيه خلال نفس العام.