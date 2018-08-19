رونالدو يكسر أنف حارس كييفو في أول ظهور مع يوفنتوس
سورنتينو بعد إصابته
أعلن كييفو فيرونا عن إصابة حارس مرماه المخضرم ستيفانو سورنتينو بكسر في الأنف بعد الكرة المشتركة التي جمعته مع النجم كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس.
وكان الدولي البرتغالي قد التحم مع سورنتينو في المباراة التي جمعت كييفو ويوفنتوس أمس السبت، ولمس الكرة بيده لتذهب إلى زميله ماريو ماندجوكيتش الذي سجل هدفاً أُلغي بقرار من تقنية الفيديو.
وخرج الحارس من المباراة مباشرة عقب إصابته، بعدما غاب عن الوعي لدقائق ليحل محله الحارس البديل أندريا سيكولين، ليتلقى هدفاً في الدقائق الأخيرة من زمن اللقاء.
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في بيان رسمي قال كييفو فيرونا أن الفحوصات الطبية أكدت إصابة سورنتينو بكسر في الأنف بالإضافة إلى إصابة في الكتف دون الإشارة إلى المدة التي سيغيبها عن الملاعب.
يذكر أن يوفنتوس حقق الفوز على كييفو في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء بنتيجة 3-2، في مباراة شهدت الظهور الرسمي الأول للنجم رونالدو منذ انضمامه للنادي الإيطالي.
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