كريستيانو رونالدو

بعد أن أثار كريستيانو رونالدو الشكوك حيال مستقبله مع ريال مدريد بتصريحات مثيرة أطلقها بعد تتويج فريقه بطلاً لدوري أبطال أوروبا بفوزه على ليفربول 3-1 في المباراة النهائية في كييف، عاد الدولي البرتغالي ليكشف حقيقة تصريحاته.



وأكد رونالدو لإذاعة إسبانية أنه تم تحريف تصريحاته بعض الشيء، حيث قال: "لم أكن أدرك أن هذه التصريحات قوية لهذا الحد، أفضل عدم الحديث والاستمتاع بأقصى درجة بهذه اللحظة الرائعة.

"أنا غير نادم على ما صرحت به بعد المباراة، لأني شخص أمين، وخلال أيام سأكشف عن أمور مهمة".

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وأوضح نجم ريال مدريد: "عندما أنضم لمعسكر المنتخب البرتغالي سأتحدث عن مستقبلي مع ريال مدريد، هنالك عدة أمور يجب أن يتم توضيحها، وأنا لا أخفي شيئاً، وكل هذه الأمور منذ فترة طويلة، وقد احتفظت بها، وهي أمور لا تحل بالأموال".

وفاجأ رونالدو الجميع بقوله بعد المباراة: "كان لعبي في صفوف ريال مدريد أمراً جيداً، سأتحدث في الأيام القادمة وأعطي جواباً لأنصار الفريق حول مستقبلي".

يذكر أن لقب أمس هو الرابع قارياً لرونالدو مع ريال مدريد بالإضافة إلى آخر أحرزه رفقة فريقه السابق مانشستر يونايتد عام 2008.