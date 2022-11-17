رونالدو يمتدح ميسي في الجزء الثاني من مقابلته الحصرية

استكمل الإعلامي الإنجليزي بيرس مورغان اليوم الخميس مقابلته مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد.

ونشر حساب مورغان على موقع يوتيوب الجزء الأول من المقابلة أمس الأربعاء، قبل أن يتم نشر تتمتها مساء الخميس.

فيما يلي الحديث الذي جرى بين مورغان ورونالدو:

عن علاقته بأليكس فيرغسون

"لم أتحدث معه منذ شهر واحد، لكنه دائماً إلى جانبي. إنه يفهمني دائماً، ويعرف ذلك، يعرف أفضل من أي شخص آخر أن النادي ليس على المسار الذي يستحقه، إنه يعلم... الكل يعرف.

"الناس الذين لا يرون ذلك لأنهم لا يريدون، يتم إلقاء اللوم عليهم. الجماهير، هم دائماً الجواب، والشغف.

"مانشستر يونايتد ملك للجماهير، لكن يجب أن يعرفوا الحقيقة، البنية التحتية ليست جيدة. يجب أن يحصل تغيير، إذا لم يكن الأمر كذلك، فلن يكون يونايتد كما كان في عصر فيرغسون وديفيد جيل".

عن علاقته بجماهير يونايتد إذا غادر

"من الصعب، من الصعب بالنسبة لي أن أقول أني لن أعود إلى مانشستر يونايتد. لكن بغض النظر، كما تقول، لنرى ما سيحدث. لكن كما أخبرتك من قبل، الجماهير، بالنسبة لي ستكون بجانبي دائماً، وستبقى في قلبي. أرى خلال الأيام التي أذهب فيها إلى الشوارع الحب والعاطفة التي يظهرها الناس لي... والاحترام".

"أتمنى ألا ينسوا أبداً، لا يهم ما سيحدث. أقدر الحب الذي يصلني منهم طوال الوقت، حتى عندما أنتهي من اللعب، حتى عندما ينتقدونني، سيبقون دائماً في قلبي. لذلك أشكرهم على كل الدعم، وسيظلون دائماً في قلبي".

حول الانتقاد الذي سيواجهه لإجراء هذه المقابلة

"إنهم ينتقدونني عندما لا أتحدث، لذلك بالطبع سوف ينتقدونني عندما أتحدث، حتى أكثر. لكن هذا شيء يمكنني التعامل معه، أعلم أني سأكون مخيباً للآمال لعدد قليل من الأشخاص. لكن هذا هو واقع الحال، الحياة صعبة، تواجهنا عقبات في حياتنا، سأستمر في الركض لمحاربة الأشخاص الذين لا يصدقوني، الحياة تمثل تحدياً، وأريد أن يعرف الناس أنهم مخطئون".

إذا كان لا يزال بإمكانه اللعب في أعلى المستويات

"بالنسبة لي، هذا سؤال غبي. ماذا يقول الناس؟ لا أحد يظل كما هو، جميعنا نتقدم في السن يوماً بعد يوم. كل واحد منا، هذا أمر طبيعي. عليك أن تتكيف، أعتقد أنه لا يوجد أحد في هذه اللعبة يمتلك عقلاً يتكيف مع عمره.

"لست مثل الآخرين، لا أريد أن أكون مغروراً لأقول أني ما زلت كما كنت في العشرين من عمري. بالطبع لا. التكيف والتحلي بالذكاء لمعرفة قوتي، وما أفعله جيداً. ما زلت ألعب على مستوى عالٍ وأحرز الأهداف، وسأستمر في التسجيل، إذا كان ذهني واضحاً وكنت سعيداً. وإذا ساعدني الأشخاص المحيطون بي في أن أكون لاعباً ناجحاً، خاصة المدرب والرئيس والإدارة".

"لكن عندما تشعر أن الطاقة لا تدور حولك، فمن الصعب عليك أن تكون على طبيعتك، وهذا ما حدث معي، لكن ما يقولونه في الأشهر الثلاثة الماضية هو هراء وخاطئ تماماً.

"يقولون أنهم يقدمون لي هذا وذاك، ويتحدثون عن العديد من الرؤوساء والمدراء، يرفضونني. إنهم يكذبون، لأن هذا لم يحدث. أمامي عدة أندية، ليس الكثير منها، عدد قليل من الأندية تريد توقيعي، ولم أذهب لأني أشعر بالراحة هنا. هذه هي الحقيقة".

هل رفض عرض الانضمام لفريق سعودي؟

"الأمر صعب، إنه صعب، لكن بالطريقة نفسها، اعتقدت أني سعيد جداً هنا (في مانشستر)؛ لأني ما زلت قادراً على تسجيل الأهداف. ما زلت أعتقد أن بإمكاني تسجيل العديد والعديد من الأهداف ومساعدة الفريق لأني ما زلت أعتقد أني ما زلت جيداً وقادراً على مساعدة المنتخب الوطني وحتى مانشستر يونايتد.

"لكن إذا لم تشعر من حولك أن الطاقة في صفك، فهذا صعب. بالطبع، النقد سيكون موجوداً طوال الوقت "يبلغ من العمر 37 عاماً، لم يعد كما كان". لكني أريد أن أرى ما إذا كان شخص ما في سني يمكنه الحفاظ على المستوى الذي أظهره.

"نعم، في هذه اللحظة، أشعر أني بحالة جيدة جداً، أعتقد أني سأذهب لتقديم كأس عالم مذهلة، أنا مستعد جسدياً وذهنياً".

ماذا عن العرض المقدم من السعودية؟

"هذا صحيح، نعم... صحيح. لكن ما تستمر الصحافة في قوله، هو أن لا أحد يريدني، وهذا خاطئ تماماً.

"كنت سعيداً هنا حتى أكون صريحاً، كنت متحمساً لتقديم موسم رائع هنا في يونايتد. لكنهم يواصلون تكرار أن لا أحد يريد كريستيانو، كيف لا يريدون لاعباً سجل 32 هدفاً العام الماضي، بما في ذلك مع المنتخب الوطني".

عن مستقبله قبل فترة انتقالات يناير

"من الصعب معرفة ما سيحصل الآن، لأن مزاجي وتركيزي في الوقت الحالي منصب على كأس العالم، من المحتمل أن تكون نهائيات كأس العالم الأخيرة لي، بالطبع، كأس العالم الخامس لي. لا أعرف ما سيحدث بعد كأس العالم.

"لكن كما أخبرتك من قبل، وسأقول مرة أخرى، سيبقى المشجعون دائماً في قلبي. آمل أن يكونوا بجانبي، حتى لو عدت، أو إذا لم أعد، أو إذا بقيت أو أياً كان. لا يوجد شخص مثالي. الحلقات في الحياة التي نعيشها هي جزء من كوننا بشراً، وهي جزء مني كإنسان وأب أيضاً. سأرتكب الأخطاء دائماً، لكني لا أعرف، من الصعب الآن معرفة ما سيحدث بعد كأس العالم لأن تركيزي ينصب على كأس العالم، ومنتخب البرتغال.

"عندما وصلت إلى مانشستر يونايتد، كنت أرغب دائماً في أن أكون متاحاً لمساعدة الفريق والقيام بالأشياء الجيدة، ووضعهم في المكان الصحيح، والتنافس مع أفضل الفرق. لكن من الصعب عندما يفعلون ذلك. قطع ساقيك وهم لا يحبونك أن تتألق ولا يستمعون إلى نصيحتك. أعتقد أن لدي كلمات لتقديم المشورة للنادي لأن الألقاب فردية وجماعية. أعتقد أني أستطيع المساعدة كثيراً، لكن عندما تكون البنية التحتية غير جيدة...

"حافزي ليس هو نفسه الذي كان عليه قبل بضعة أشهر. أنا لا أقول أني بحاجة إلى تحدٍ جديد، لنرى. تركيزي منصب على كأس العالم. ربما سيكون من الجيد لمانشستر ولي بدء فصل جديد. لكن إذا عدت، آمل أن يسمح لي الناس بالتألق كما فعلت في الأندية الأخرى خلال السنوات الماضية".

ماذا عن الانتقادات الأخيرة؟

"الانتقاد كان سيئاً للغاية، سواء على المستوى المهني أو في حياتي الأسرية. جعلني الناس أبدو كشخص سيء. لهذا أجري هذه المقابلة. أريد أن أتحدث عما يدور في بالي. ما قالوه ليس إلا هراء. قال الناس أشياء كاذبة وخاطئة".

هل يقودك المال أم المنافسة؟

"بالتحديد، الرقم القياسي، الأدرينالين. لكن بيرس، لنكن صادقين، في السنوات القليلة الماضية، تغيرت كرة القدم. أرى كرة القدم الآن من ناحية تجارية لنكون صادقين".

"أحياناً تقول جورجينا: لا أفهم كيف يعاملون اللاعبين مثل قطعة من اللحم. أقول: نعم، كل ما تقوله صحيح. أرى كرة القدم، بيرس، في السنوات الأخيرة، كعمل تجاري.

"رأيت العديد والعديد من الأشياء التي أشعر بخيبة أمل منها. لا يزال الشغف باللعبة سليماً، لكن في الوقت نفسه، رأيت أشياء أخرى أيضاً فاجأتني، لكن إنها جزء من العمل، لأنه إذا رأيت العالم، كيف هو الحال في الوقت الحالي، كل شيء يتعلق بالأعمال".

ماذا عن انتقادات غاري نيفيل؟

"إنهم لا يرون الصورة الكبيرة. لماذا جاء رد فعلي بهذا الشكل. ربما كنت مستفزاً وراء الكواليس، لا تخبرني أن كبار اللاعبين، واللاعبين الأساسيين، سيشاركون لثلاث دقائق. هذا أمر غير مقبول. لم يكن ذلك تصرفاً يستحق الاحترام، اعتذرت لزملائي في الفريق عن الموقف في منشور على إنستغرام. عرف زملائي في الفريق ما شعرت به واعتذرت. إذا لم تكن تحترمني، فلن أحترمك".

ماذا عن عائلة جلايزرز؟

"أصحاب النادي، اسمع، إنهم لا يهتمون بالنادي. كما تعلم، يونايتد نادي للتسويق. سيجنون المال منه، لم أتحدث لهم أبداً، يريد اللاعبون الأفضل من النادي، ولهذا السبب عدت ولأجل حبي للنادي.

"لكن التخبطات الداخلية لا تساعد يونايتد في الوصول إلى المستوى الأعلى مثل مانشستر سيتي وليفربول وآرسنال الآن، على سبيل المثال، سيكون من الصعب على يونايتد أن يكون في الصدارة خلال العامين أو الثلاثة أعوام القادمة بهذا الهيكل".

رونالدو يشرح سبب استبعاده من الفريق لابنه

"أتذكر أني وصلت إلى المنزل ورآني كريستيانو جونيور وقال لي، أبي، لن تذهب إلى المباراة؟ ثم قلت: لا، لأن النادي يعاقبني بثلاثة أيام من الإيقاف وقد أحب ذلك (يضحك)".

"كيف سيعاقبونك إذا كنت أفضل لاعب في العالم ولن تذهب للعب؟ قلت: لا، لن ألعب لأني لم أتصرف بشكل جيد، نظر إلي وقال: أبي لا يتصرف جيداً، ماذا؟"

"بطريقة ما، كنت جيداً لأني كنت أكثر استرخاء، لكني أشعر بخيبة أمل كبيرة لأني... حسنًا، أنا آسف على ما بدر مني، أعتذر، لست مثالياً، ارتكبت خطأ. لكن تعليقي لثلاث مباريات؟

"لذلك أعتقد أن العقوبة كانت كبيرة جداً، بعد ذلك قاموا بإطلاق النار في الصحف، الأمر الذي خيب آمالي حقاً. لا تقل لي أن اللاعبين الكبار، الأشخاص الذين يريدون كل شيء، اللاعبين الأساسيين، سيشاركون لمدة ثلاث دقائق. هذا غير مقبول بعد ما يواصلون قوله من قبل، أنهم يحترمونني، يفعلون هذا ثم يفعلون ذلك".

"بالنسبة لي لم يكن ما حصل محترماً، لهذا السبب اتخذت هذا القرار أنا آسف. اعتذرت لزملائي في الفريق عن الموقف، قمت بنشر منشور على إنستجرام قلت فيه أني نادم على مغادرة الملعب.

"زملائي يعرفون ما شعرت به، وأنا اعتذرت، ولكن في نفس الوقت، لست نادماً على اتخاذ قرار عدم الحضور. لم يكن المدرب يحترمني. لذلك هذا هو السبب في العلاقة، الأمر على هذا النحو.

"استمر في القول عبر وسائل الإعلام أنه يتواصل معي وأنه يحبني... بلاه، بلاه، بلاه، لكن هذا مخصص للصحف فقط، 100 في المائة. إذا لم تكن تحترمني، فلن أحترمك أبداً".

عن استبعاده ضد تشيلسي

"أعتقد أنها كانت استراتيجية من النادي حتى تكون ردة فعلي بهذه الطريقة، شعرت بخيبة أمل كبيرة. بصراحة، لم أواجه مشكلة مع أي ناد، مع أي مدرب، لكنهم قاموا بتجميدي لمدة ثلاثة أيام، وهو تصرف مبالغ فيه على مستوى الرياضة والأندية، شعرت بالسوء. لقد كان عاراً".

على عدم جلبه من مقاعد البدلاء ضد مانشستر سيتي

"أعذار، أرى أنها أعذار. رأيت أشياء كثيرة لا أريد أن أنتقده (تين هاغ). يمكن أن يكون لديه آراء مختلفة بالنسبة لي. إنهم يختارون اللاعبين الذين يعتقدون أنهم أفضل للفريق. أنا أحترم ذلك، لكن الأعذار طوال الوقت، كما تعلمون؛ الأعذار قصيرة الساقين ولا يمكنك استخدام العذر طوال الوقت، إنها أشياء لا معنى لها".

"حسناً، أنت لا تشركني أمام مانشستر سيتي احتراماً لمسيرتي، وتريد أن تزج بي لمدة ثلاث دقائق ضد توتنهام. هذا غير منطقي.

"أعتقد أنه فعل ذلك عن قصد لأنه، على سبيل المثال، في فريق وطني وفي الأندية الأخرى، إذا أراد المدرب أن يشركني لمدة خمس دقائق، إذا أصيب شخص ما أو إذا كان يحتاجني حقاً، فسأساعد مباشرة، لكن هذا الأسلوب جعلني اشعر بالاستفزاز ليس فقط بسبب تلك المباراة، لكن قبل ذلك".

عن المغادرة مبكرًا ضد توتنهام ورايو فايكانو

"بيرس، سأكون صادقاً معك، إنه شيء يؤسفني، مغادرة الملعب (ضد توتنهام). ربما، أو ربما لا، لا أعرف. من الصعب إخبارك بنسبة 100 في المائة لكن دعنا نقول أني أعتذر، لكن بنفس الطريقة التي شعرت بها من قبل المدرب. لا يجوز للمدرب أن يشركني لمدة ثلاث دقائق في المباراة. آسف، لست من هذا النوع من اللاعبين. أعرف ما يمكنني تقديمه للفريق".

وعن حادثة فايكانو، أضاف: "أنا وثمانية لاعبين غادروا مبكراً، لكنهم ذكروا اسمي فقط، فعل الجميع ذلك العام الماضي، فعل العديد من اللاعبين الشيء نفسه. في تلك المباراة، قام ثمانية لاعبين بنفس الشيء لكنهم فقط تحدثوا عن "الخروف الأسود" (يقصد نفسه). أتفهم ذلك تماماً، حسناً... انتهى الأمر، أعتذر للمدرب وبالنسبة لي، تم إغلاق الفصل".

عن علاقته مع إيريك تين هاغ

"التعاطف ليس جيداً، لا أعتقد أنه يحترمني بالطريقة التي أستحقها. هذا ما هو عليه. لهذا السبب ربما غادرت ضد توتنهام.

"أحب الرجال الصادقين الذين يقدرون أخلاقي، ما كان يحدث في الشهرين الماضيين لم يكن احتراماً، من نواح كثيرة، يؤسفني الرحيل أمام توتنهام قبل النهاية".

عن سرعة تغير كرة القدم

"كرة القدم تتحرك بسرعة كبيرة، قبل الموسم، لدينا كأس العالم الآن وبعد ثلاثة أو أربعة أيام (بعد آخر مباراة للنادي) أنت تستعد لكأس العالم. شككت الصحافة في أنني محترف. لقد شككوا في، مما جعلني حزينًا جدًا جدًا جدًا".

ماذا عن الموسم التحضيري؟

"مررت بفترة سيئة ما قبل الموسم، عانيت من بعض المشاكل في الإجازة، كان أحد أطفالي مريضاً، كنت في مايوركا وكان عليها أن تقضي أسبوعاً واحداً في المستشفى.

"اختلق الناس قصصاً أني أردت الذهاب والسفر. يحتاج الناس لأن يدركوا أني إنسان وأريد أن أكون مع عائلتي، سافرت في لحظات صعبة. تحدثت مع مدير ورئيس يونايتد ولم يصدقوا نوعاً ما أن شيئاً ما يسير بصورة سيئة.

"لن أقوم أبداً باستبدال صحة عائلتي بكرة القدم. أبداً، هذا أمر يؤذيني حقاً، كانوا (يونايتد) يشككون في كلامي. قضينا أسبوعاً في المستشفى بسبب مشاكل بيلا. لم أذهب إلى الفترة التحضيرية بسبب ما حصل، لم يكن من العدل أن أترك عائلتي قبل الموسم".

ماذا عن المقابلة مع جوردان بيترسون؟

"أنا معجب جداً به. قرأت كتابه، 12 قاعدة، شعرت أنه رجل مثير للاهتمام حقاً، أحب مقابلة الأشخاص الأذكياء، إنه رجل رائع تعلمت منه الكثير، قدم لي بعض النصائح، أجرينا محادثة إستراتيجية لطيفة.

ليس فقط عن لحظة في حياتي، ليس فقط من أجل كرة القدم، لأن حياتي لا تتمحور فقط حول كرة القدم؛ أنا رجل أعمال ولدي الكثير من الأشياء المهمة في حياتي، عندما تكون محاطاً بهؤلاء الأشخاص، أشخاص يجعلون حياتك أكثر تشويقاً، مثلك (يقصد مورغان)، فإنهم يصلون إلى شيء ما في حياتك اليومية.

"أقدر ذلك لأن هذا النوع من الأشخاص يفكر خارج الصندوق، وهو أمر أقدره. أجرينا محادثة لطيفة واستراتيجية".

حول ما إذا كان بإمكانه كتابة كتاب مثل "12 قاعدة للحياة"

"لما لا؟ من أجل المستقبل، على الأرجح. أريد أن أعود بالنفع ليس فقط على عائلتي وإنما المعجبون بي. كما تعلم، لدي الكثير، ملايين المعجبين. ربما أريد أن أكتب بعض الكتب في المستقبل. لمساعدة الناس؛ كيف تكون، كيف تفوز، هذا أمر مهم. لدي خبرة لإلهام الناس، أعتقد أني نموذج يحتذى به ويمكنني أن أساعد كثيرين بهذه الطريقة، إذا كانوا يريدون مساعدتي".

ماذا عن خطط الاعتزال؟

"أريد أن ألعب لسنتين أو ثلاث سنوات أخرى كحد أقصى، أريد أن أنهي مسيرتي في سن الأربعين؛ عمر جيد، لا أعرف المستقبل. أحياناً تخطط لشيء واحد لحياتك وكما قلت مرات عديدة، فإن الحياة ديناميكية لا تعرف أبداً ما سيحدث فيها".

حول ما إذا كان يرغب في فوز آرسنال بالدوري الإنجليزي الممتاز

"مانشستر يونايتد أولاً، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فإن آرسنال فريق أحب أن أراه يلعب. يعجبني فريقهم ومدربهم، أعتقد أن لديهم فريق جيد، إذا لم يفز مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي، سأكون سعيداً إذا ظفر آرسنال باللقب".

ماذا عن ليونيل ميسي؟

"إنه لاعب رائع وساحر، يلعب بمستوى مرتفع. كشخص، تشاركنا القمة لمدة 16 عاماً. تخيل 16 عاماً، لذلك تربطني به علاقة كبيرة، ليس صديقي، من حيث ما أعنيه كصديق أن يزورك في منزلك أو يتحدث إليك عبر الهاتف. لا، لكنه مثل زميل في الفريق.

"إنه رجل أحترم حقاً الطريقة التي يتحدث بها عني دائماً، حتى زوجته أو زوجتي (يصحح كلامه...) صديقتي، أحترمهم دائماً، هم من الأرجنتين وصديقتي من الأرجنتين. جيد جداً، ما سأقوله عن ميسي؟ إنه رجل رائع يفعل أشياء رائعة في كرة القدم".

حول إقامة كأس العالم في قطر

قال رونالدو: "جميع المنتخبات الوطنية، وكل الناس، يجب أن يتم الترحيب بهم في قطر، أعتقد أنهم سينظمون بطولة جيدة، حتى أكون صادقاً. أعتقد أن قطر... إنهم مستعدون، هل سيكون الأمر غريباً، للعب في بداية الموسم؟ نعم، لكن بالطريقة نفسها اعتبره تحدياً، أعتقد أنه أمر جيد، وأشعر أني بحالة جيدة، أشعر بطاقة جيدة".

عن كأس العالم

"أنا في غاية التفاؤل، لدينا مدرب رائع وجيل جيد من لاعبي كرة القدم، أتطلع للبطولة لأننا ذاهبون إلى كأس عالم رائع.

"حلمت في الفوز بكأس العالم، سيكون تحدياً صعباً... صعباً للغاية، لكن كل شيء ممكن. لكننا بالطبع سننافس".

وعن سؤاله إذا أقيم النهائي بين البرتغال والأرجنتين، وسجل ميسي هدفين وهو هدفين، ثم قام بإضافة الهدف الثالث (هاتريك) وانتصرت البرتغال، قال: "لا يهمني من يسجل، المهم أن نفوز بالبطولة، لكن هذا السيناريو؟ ربما أعتزل كرة القدم بعدها".

ماذا تملك أكثر.. المال أم عدد المتابعين عبر إنستغرام؟

ربما نفس العدد. من الجيد أن تظل رقم واحد. إنه شيء يجعلني سعيداً.