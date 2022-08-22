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روني يطلب من تين هاغ عدم إشراك رونالدو اليوم أمام ليفربول

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

منشور 22 آب / أغسطس 2022 - 11:52
واين روني (المصدر: أ ف ب)
British soccer star Wayne Rooney speaks during a press conference where he was announced as the new Head Coach of Major League Soccer's DC United at Audi Field in Washington, DC, on July 12, 2022. Former England and Manchester United star Wayne Rooney was named on Tuesday as the new head coach of DC United and tasked with reviving the moribund Major League Soccer team. (Photo by ROBERTO SCHMIDT / AFP)

تحدث لاعب مانشستر يونايتد السابق واين روني بكل وضوح إلى المدرب الهولندي تين هاغ، وطلب منه عدم إشراك كريستيانو رونالدو اليوم في يونايتد أمام ليفربول ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي. 

وبحسب موقع "GOAL"، فإن طلب روني للمدرب تين هاغ بعدم إشراك رونالدو اليوم أمام ليفربول، الهدف منه هو التركيز على ضخ الطاقة في نفوس اللاعبين على أرض الملعب، حيث يشعر لاعب اليونايتد السابق أن النجم البرتغالي بدا غير جاهز خلال المباراة السابقة التي هزم فيها اليونايتد بأربعة أهداف نظيفة أمام برينتفورد. 

روني يطلب من تين هاغ عدم إشراك رونالدو اليوم أمام ليفربول

في تصريحات لأسطورة يونايتد اللاعب واين روني لصحيفة "ذا تايمز" البريطانية، قال: "لو كنت مدرب الفريق لن أشرك رونالدو ولا ماركوس راشفورد، بل سيكون قلقي الرئيسي هو الحصول على الطاقة في أرض الملعب، وفشل يونايتد في ضم مهاجم هو سبب الاعتماد على رونالدو ضد برينتفورد على الرغم من أنه لم يكن جاهزًا في تلك المباراة". 

وتابع روني: "رونالدو كان يحتاج وقت ليحافظ على لياقته البدنية، وتين هاغ يحتاج إلى الطاقة لذلك هذا يعني وضع رونالدو على دكة البدلاء، أما راشفورد أعتقد أنه بحاجة إلى القيام بالكثير من الأمور لمعرفة ما يريده من أجل مصلحته قبل كل شيء".

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