ريال مدريد الأقرب لضم رابيو

أدريان رابيو

يتفوق ريال مدريد على برشلونة في سباق التفاوض مع أدريان رابيو لاعب وسط ميدان باريس سان جيرمان، للتوقيع معه مجاناً مع نهاية الموسم الجاري.

ولم يجدد رابيو عقده مع باريس سان جيرمان وكان قريباً من ارتداء قميص برشلونة الصيف المقبل.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن ريال مدريد كان يرغب في التعاقد مع رابيو الصيف الماضي لخلافة ماتيو كوفاتشيتش بعد رحيله إلى تشيلسي، لكن الصفقة لم تتم.

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وأوضحت أن عودة زين الدين زيدان وسعي الفريق لضم لاعبين بخط الوسط مع توفير النفقات دفع الملكي لمحاولة جلب رابيو.

وكان برشلونة قد انسحب من صفقة رابيو بعد التعاقد مع فرينكي دي يونغ وتمسك المدرب إيرنيستو فالفيردي بالنجم إيفان راكيتيش.

وإلى جانب ريال مدريد، يحاول توتنهام ويوفنتوس وليفربول أيضاً إقناع لاعب الوسط الفرنسي بالانضمام لأحدهم نهاية الموسم.