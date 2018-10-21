ريال مدريد يستقر على خليفة لوبيتيغي

يولين لوبيتيغي

استقرت إدارة ريال مدريد على خليفة يولين لوبيتيغي، المدير الفني الحالي للملكي، بعد تراجع مستوى الفريق الهائل في الآونة الأخيرة.

ولم يحقق ريال أي انتصار منذ 22 سبتمبر الماضي حينما فاز على إسبانيول بهدف نظيف، ومنذ ذلك الوقت خسر 4 مباريات وتعادل مرة واحدة.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية أن إدارة النادي الملكي استقرت على إقالة لوبيتيغي، لكنها تفضل الانتظار لبعد مباراة كلاسيكو الدوري الإسباني أمام برشلونة الأحد المقبل.

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وأوضحت أن مدرب منتخب إسبانيا السابق لن يستمر مع الملكي وسيرحل على أن يأتي جوتي لخلافته.

وكان جوتي أقرب المرشحين لتولي تدريب ريال مدريد بعد زين الدين زيدان، لكنه تولى مهمة المدرب المساعد في بيشكتاش.

وسبق وتولى جوتي تدريب ريال مدريد الرديف وتربطه علاقة قوية بلاعبي الفريق الأول.