ريال مدريد جدد عقد فينيسيوس مع بند بمليار يورو لإبعاده عن الدوري السعودي

جدد ريال مدريد عقد نجمه البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور منذ فترة بحسب تقرير نشرته صحيفة "آس" الإسبانية.

وقالت الجريدة المقربة من نادي العاصمة أن الجناح صاحب الـ 22 عاماً وقع خلال الموسم المنصرم على تمديدٍ يمتد حتى صيف عام 2027.

لكن المثير في الأمر أن العقد احتوى بنداً لفسخه بقيمة 1 مليار يورو بهدف إبعاد أندية الدوري السعودي عن اللاعب بحسب الصحيفة.

وتعاقد ريال مدريد مع فينيسيوس في صيف عام 2018 قادماً من فلامينغو في صفقة وصلت قيمتها لنحو 45 مليون يورو.

وخاض البرازيلي 225 مباراة مع الميرينغي بجميع المسابقات حتى الآن سجل فيها 59 هدفاً، كما صنع 64 هدف آخر.

ويعول ريال على نجمه الشاب بصورة كبيرة خصوصاً بعد رحيل المهاجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيمة بعد انتهاء عقده صوب اتحاد جدة السعودي.