ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع أنتونيو روديغر

أكد موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن ريال مدريد يدرس التعاقد مع النجم الدولي الألماني أنتونيو روديغر مدافع تشيلسي.

وينتهي عقد نجم الدفاع صيف العام المقبل مما يعني أن بالإمكان التوصل إلى اتفاق حول وجهته القادمة بدءاً من شهر يناير.

وتستطيع الأطراف المهتمة بتوقيع اللاعب مفاوضته خلال سوق الانتقالات الشتوي والتوقيع على عقد مبدئي يسمح له بالانتقال إلى فريق جديد بدءاً من موسم 2022-2023.

وبات روديغر جزءاً رئيسياً من تشكيلة تشيلسي بطل أوروبا بعد قدوم مواطنه توماس توخيل للإشراف على الفريق في يناير الماضي.

وساهم اللاعب بشكلٍ رئيسي في فوز البلوز بلقب دوري أبطال أوروبا في مايو المنصرم بعدما كان لاعباً بديلاً في السابق.